高虹安涉貪遭訴頻喊冤　知情人士：詐領金額冰山一角！恐不止46萬

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高虹安也被北檢認定，犯後態度不佳，高虹安17日還高調上《少康戰情室》喊，「這三天看起來這個46萬，彷彿是46億這麼多啦，我看到檢察官起訴書，我心真的涼了一半。」
知情人士表示，不少人都以「才」詐領46萬幫高虹安辯護，但其實這46萬只是在高虹安2020年剛剛上任立委期間11個月內浮報的金額，而公積金被高虹安當成自己的小金庫是在2022年11月才遭國民黨新竹市長參選人林耕仁踢爆，也就是說，在2021年至2022年11月高虹安都可能還是沿用公積金制度，因此浮報金額遠高於46萬元。
該人士認為，高虹安稱自己被政治追殺，但從檢察官起訴的詐領金額來看，應該是被輕輕放下。
至於高虹安還在節目中吐露，回頭翻看與助理們的對話，想起過去大家相處融洽，因此對於把助理牽扯進來而感到難過且抱歉，但高虹安所謂的相處融洽，聽在前助理耳中卻不是如此。
知情人士轉述，高虹安助理都認同高虹安是一個認真的老闆，但卻不是個好老闆，高對助理十分吝嗇，與助理之間更稱不上有任何「互動」可言，在選舉期間助理時常加班，高也是一句關心也沒有，高更時常斤斤計較助理的加班時數，更曾因為卡助理的假，導致助理憤而離職。
該人士認為，高虹安至今不認罪，想發動輿論戰，讓自己被判無罪，但事實上在高虹安的記者會發言中，已經承認助理有回捐薪水的事實，至於那些錢去了哪裡，可能只有高虹安自己能交代清楚。
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