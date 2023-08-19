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高虹安涉貪遭訴頻喊冤　知情人士：詐領金額冰山一角！恐不止46萬

▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費46萬元，遭檢方起訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費46萬元，遭檢方起訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）

政治中心／台北報導

新竹市長高虹安任職立委期間，涉嫌詐領助理費46萬元，遭北檢起訴，高虹安還高調上政論節目喊冤：「46萬彷彿46億這麼多」。知情人士點出，這46萬元是北檢掌握高虹安2020年2月至2020年12月所詐領的費用，但高虹安在2022年11月競選新竹市長期間，才被爆出公積金醜聞，因此合理推測公積金制度在2020年至2022年持續存在，也就是說46萬元只是冰山一角。

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台北地檢署認定高領取立委月薪19萬元及問政費7萬元，永齡基金會還每月支應高10萬元協助其立委職務，高卻壓榨下屬、公私不分，詐領助理費46萬30元，拿去支付洗頭、衛生棉、雙眼皮貼等私人開銷，依可處7年以上徒刑之利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，將高等5人起訴，並建請法院「褫奪公權」。

高虹安也被北檢認定，犯後態度不佳，高虹安17日還高調上《少康戰情室》喊，「這三天看起來這個46萬，彷彿是46億這麼多啦，我看到檢察官起訴書，我心真的涼了一半。」

知情人士表示，不少人都以「才」詐領46萬幫高虹安辯護，但其實這46萬只是在高虹安2020年剛剛上任立委期間11個月內浮報的金額，而公積金被高虹安當成自己的小金庫是在2022年11月才遭國民黨新竹市長參選人林耕仁踢爆，也就是說，在2021年至2022年11月高虹安都可能還是沿用公積金制度，因此浮報金額遠高於46萬元。

該人士認為，高虹安稱自己被政治追殺，但從檢察官起訴的詐領金額來看，應該是被輕輕放下。

至於高虹安還在節目中吐露，回頭翻看與助理們的對話，想起過去大家相處融洽，因此對於把助理牽扯進來而感到難過且抱歉，但高虹安所謂的相處融洽，聽在前助理耳中卻不是如此。

知情人士轉述，高虹安助理都認同高虹安是一個認真的老闆，但卻不是個好老闆，高對助理十分吝嗇，與助理之間更稱不上有任何「互動」可言，在選舉期間助理時常加班，高也是一句關心也沒有，高更時常斤斤計較助理的加班時數，更曾因為卡助理的假，導致助理憤而離職。

該人士認為，高虹安至今不認罪，想發動輿論戰，讓自己被判無罪，但事實上在高虹安的記者會發言中，已經承認助理有回捐薪水的事實，至於那些錢去了哪裡，可能只有高虹安自己能交代清楚。

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