高虹安酸「46萬仿彿46億那麼多」！律師神打臉 揭站不住腳關鍵
新竹市長高虹安捲入貪污案，涉嫌詐領46萬元助理費，被台北地檢署依貪污罪起訴，高虹安還高調上政論節目喊冤酸「46萬彷彿46億這麼多」！對此，知名律師林智群就在節目當中表示，只要本身「違法所得」的東西，就算助理自願繳回「也不會變成合法」，只能說「貪1元也是貪」！
記者張嘉哲/綜合報導
律師林智群在三立政論節目《新台灣加油》中表示，助理費或是加班費的部分，其實藍綠的議員、立法委員、民意代表都被起訴得非常多，台灣在辦這個事情，其實它已經有一定的SOP跟認定的標準，所以這種案件不會只有針對高虹安一個人。
「但是高虹安把這件事情無限上綱，說成是檢調單位針對她」林智群說「仔細看案件，檢察官除了起訴她貪污跟偽造文書之外，對於資策會對她提告的部分也沒有起訴，這代表檢察官是針對不同犯罪事實，認為這邊有證據，可以支持是成立犯罪的就起訴」。
林智群提到，高虹安詐領的型態就是助理的薪資，原本是3萬元的薪資，她把他報成4萬元，助理拿到之後又拿「1萬元出來當公積金」，也許助理本身只加班2小時，結果報4小時，多出來再拿去做公積金，這就是「不法所得」，為什麼檢察官起訴那些助理除了貪污治罪條例之外，還有一個偽造文書，就是因為使公務員登載不實，「妳用假的單據去騙國家」。
林智群最後表示，要本身「違法所得」的東西，就算助理自願繳回「也不會變成合法」，因為當這東西是髒錢的時候，不會因為助理自願捐出來就是「正常所得」，高虹安的這個說法是沒有辦法禁得起考驗的！