山道猴子男主角慘死！台大生點他「5大錯誤理財觀」　勸世文讚爆

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一、收入不高時，不要無意義的擴大消費
月收低還有一堆貸款要繳，基本上信用也不會好到哪裡去，貸款辦成功額度也不高，要借貸前，先算算手上每個月的「正現金流」到底有多少，不然隨便發生一點意外，要多支出的時候，基本上就沒命了。
二、除非有辦法用錢賺錢，不要為娛樂性消費貸款
所有資產都有分「好的資產」和「壞的資產」，汽機車通常是屬於壞的，因為一落地就掉價，賣的時候也會打折，更不用提改裝品，如果是整車一起賣的時候根本不值錢，尤其是主角買了一台性能過剩的公升級的重機，基本上已經算是「娛樂消費」，就是屬於花錢買快樂，爽完了錢也沒了，只剩下貸款利息追著你。
三、貸款不要只看每期還多少，要看總額
通常都是信用很爛才會搞到跟一般民間公司借錢，業務的話術都是假的，只有每個月的帳單才是真的，有時候那個利息下來都是10~16%，一台30萬的二手車，最後要繳4X萬的貸款，虧不虧？
四、錢借出去就是出去了，高機率拿不回來
看到這一段超有感，借錢的時候都稱兄道弟，真的要錢的時候每個都當你是鬼，雖然說通聯紀錄都可以視為合約、借據，常常因為借小錢就要有拿不回來的心理準備，因為找人處理不划算，律師一次6至10萬又或是對方雙手一攤，又是做領現的工作，你也拿他沒辦法。
五、沒錢沒能力的時候，不要把自尊心放太大
因為自尊心遠超實力時，就容易自卑，容易把身邊關心你的人都推開，然後因為一些雞皮蒜毛的事情爆走，最後做出一些短期很爽、長期會傷害自己、甚至無法挽回的事，這時候能用錢解決的都是小事了。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你不理財，財就不理你還是從男主角口中說出的，更加的諷刺，理財最糟糕的就是他自己」、「不論是月薪低有奢華的心情，還是借朋友錢、借貸陷阱，這部影片都警告了，真的是神作」、「推這五點，那些山道猴子們真的該看看，不要再及時行樂了」、「這部有夠寫實，我當兵時真的遇過有89把理財掛嘴邊，結果最後也是全貸買車」。