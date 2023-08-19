都是變頻冷氣+吹12小時！她電費地獄7600元　「580元神人」關鍵曝

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貼文一出，不少網友紛紛回應「先確定一下冷氣噸數到底有沒有對，吹這個時間應該不至於七千多吧」、「我家也是八千多....已經快吐血了」、「我家兩台變頻暑假開始幾乎都24小時開放，也才6200多，你這個吹的時間正常來說不會那麼貴，再看看噸數還有冷氣是不是一級變頻」、「我家5台，2台開18小時，其他的開12小時，電費也是6200多而已」、「我家也兩台輪流開24小時，昨天收到電費單3100而已」。
「我變頻，冷氣都開26度，平日天天冷氣晚上6點開到早上6點，每個禮拜都星期五晚上6點開到星期一早上6點，這樣兩個月電費582元，現在市售的冷氣牌子都大同小異，重點就是冷氣的噸數最好要超過正常值，還有就是即使出門3至5小時都不要關冷氣，不能開開關關也是非常傷的喔！」
事實上，過去怡和家電店長強先生就分享過「冷氣的Kw數是『可大不可小』，可以裝比房間（適用坪數）需求更大K瓦數的，因為更大的冷房機器去製冷，當然更省電，若冷氣Kw數小於適用坪數，變頻冷氣在沒有達到目標溫度以前，它的室外機會不斷的運作，這樣的話就會非常的耗電，雖然冷氣K瓦數越大價格也有增加，但其之間差距沒有到很大，很可能為了省這筆小錢（機台價差），後續不斷花更多電費，最終完全沒有省到錢哦！如果你的電費出現不正常的數字，那就要趕緊檢視家中的「冷氣Kw數了！」