不是工程師！這職業「最容易激戰同事」　逼近半數有一夜情

都是變頻冷氣+吹12小時！她電費地獄7600元　「580元神人」關鍵曝

▲炎炎夏日，加上又放暑假的緣故，許多人家中冷氣幾乎都是不間斷的在運轉，電費也隨之高漲。（圖／記者潘毅攝）
▲炎炎夏日，加上又放暑假的緣故，許多人家中冷氣幾乎都是不間斷的在運轉，電費也隨之高漲。（圖／記者潘毅攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日，加上又放暑假的緣故，不少小孩放暑假跟媽媽一同待在家中，冷氣幾乎都是不間斷的在運轉，因此最新一期的電費也相對較高。然而，近日就有網友分享，自己最近收到電費帳單，結果沒想到竟然要繳納7600多元，讓她非常的傻眼，貼文引發廣大迴響，不過也有人吹冷氣的時間跟該網友差不多，但電費卻是相差甚遠，貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出「真的有夠扯，全家三台變頻，沒有同時一起開也沒有開整天，一天頂多10至12小時，講真的16樓又西曬，設定25度自動風量小孩都還會流汗，阿如果說是噸數不夠，去年才請廠商來剛換新是他們評估的，難道7.4kw還是不夠嗎？正常小家庭一家三口，上期1177度繳了3000多，兩個月差700多度，天要亡我啊！

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▲網友收到最新一期的電費帳單，竟然衝破7600元，讓她直呼「天要亡我啊！」（圖/爆廢1公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「先確定一下冷氣噸數到底有沒有對，吹這個時間應該不至於七千多吧」、「我家也是八千多....已經快吐血了」、「我家兩台變頻暑假開始幾乎都24小時開放，也才6200多，你這個吹的時間正常來說不會那麼貴，再看看噸數還有冷氣是不是一級變頻」、「我家5台，2台開18小時，其他的開12小時，電費也是6200多而已」、「我家也兩台輪流開24小時，昨天收到電費單3100而已」。

「我變頻，冷氣都開26度，平日天天冷氣晚上6點開到早上6點，每個禮拜都星期五晚上6點開到星期一早上6點，這樣兩個月電費582元，現在市售的冷氣牌子都大同小異，重點就是冷氣的噸數最好要超過正常值，還有就是即使出門3至5小時都不要關冷氣，不能開開關關也是非常傷的喔！

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣安裝的Kw數一定要大於正常值，這樣才能夠省電，如果Kw數小於負荷空間的話，反而更耗電！（圖/記者張嘉哲攝）
事實上，過去怡和家電店長強先生就分享過「冷氣的Kw數是『可大不可小』，可以裝比房間（適用坪數）需求更大K瓦數的，因為更大的冷房機器去製冷，當然更省電，若冷氣Kw數小於適用坪數，變頻冷氣在沒有達到目標溫度以前，它的室外機會不斷的運作，這樣的話就會非常的耗電，雖然冷氣K瓦數越大價格也有增加，但其之間差距沒有到很大，很可能為了省這筆小錢（機台價差），後續不斷花更多電費，最終完全沒有省到錢哦！如果你的電費出現不正常的數字，那就要趕緊檢視家中的「冷氣Kw數了！」

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