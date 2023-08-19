98%全吃錯！日本人公開「布丁正確吃法」 台灣人一看笑了
布丁是我們從小吃到大的甜點，因為一個便宜而且盒裝相當方便，深受不少大朋友小朋友的喜愛。而近日日籍YouTuber「三原Japan」就分享如果到日本吃布丁的「正確吃法」，貼文引起廣大迴響，不少台灣網友笑稱「這種吃法我們是不買單的」、「以前台灣廠商也教這樣吃，後來太少人用就取消了！」掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
日籍YouTuber「三原Japan」日前拍短影片上傳，表示「日本布丁正確吃法！有98%外國人不知道」，只見一開始他打開布丁之後，直接拿湯匙開始從上往下挖來吃，一路吃到焦糖底的地方，就跟平常人在吃布丁沒有什麼兩樣，然而他指出「這樣吃是不正確的」。
隨後重新拿出一個布丁，並且端出一個小盤子，將布丁倒扣在盤子上之後，會發現布丁盒的底部有一個尖尖的塑膠版，只要把它壓下來後，布丁就會自然脫落，形成焦糖在上的完美形狀，大家下次到日本不妨可以試試看。
貼文曝光後，吸引超過三萬人按讚，不少台灣網友看完笑說「台灣人的吃法：洗盤子太麻煩了，布丁挖深一點吃就好」、「你以為台灣人會為了吃布丁多洗一個碗嗎？不可能！」、「倒出來還要多洗一個盤子這種事我可是不幹的！想吃焦糖直接攪一攪就好了」、「笑死，這種吃法台灣人是不買單的，要多洗盤子很麻煩哈哈」。
而也有不少內行人表示「以前台灣的布丁確實是教這樣吃的，下面有個扳的，布丁會掉出來，但是後來大家都嫌麻煩，直接挖，久了布丁業者就把那個扳的取消了」、「這種吃法台灣在40年前的廣告就有教了，記得以前布丁盒子底部還有一個凸出來的條狀塑膠，壓斷會比較好倒出來，只是真的很麻煩，找盤子洗盤子，在外面吃要去那兒找盤子！後來廠商就取消了，台灣布丁現在都沒這個塑膠條了！」