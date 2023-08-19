「吉卜力動畫」御用聲優來台！《交響音樂會》10月高雄表演到台北
宮崎駿的動畫原音巨獻《吉卜力交響音樂會》原定去年7月來台演出，最後因疫情嚴峻關係確定延期，今（19）日主辦單位宣布重啟，「吉卜力工作室」動畫電影御用的聲優們，確定於10月7日來到台灣，總計3場演出，將從高雄表演到台北。
記者陳雅蘭/綜合報導
《吉卜力交響音樂會》請到宮崎駿的動漫電影主題曲「御用歌姬」井上杏美與女兒Yuyu、島本須美與木村弓親臨獻唱，四大實力唱將聯袂日本知名室內交響樂團「NHK交響樂丹玉管弦樂團」共同演繹《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《天空之城》等多部吉卜力經典動畫電影原聲。
井上杏美的女兒Yuyu現年20歲，卻擁有極高音樂天賦，更發行過多張個人CD，她演唱的歌曲在YouTube上，1年下來累積60萬次瀏覽，母女倆每年也都會在世界各地舉辦多場音樂會。
木村弓以演唱宮崎駿的動畫電影《千與千尋》的主題曲〈永遠同在〉為台灣觀眾所熟悉。她還擅長演奏豎琴，曾在2004年的《霍爾的移動城堡》中，為主題曲〈世界的盟約〉作曲。
島本須美除了為動畫《風之谷》的主人公娜烏西卡配音以外，還曾配音《魯邦三世：卡里奧斯特羅之城》的克拉麗斯公主，《魔法公主》的阿時等角色，聲音溫柔又清麗。
《吉卜力交響音樂會》將於10月7日晚間6點在高雄逸仙館舉行；10月9日至10日晚間6點在台北TICC登場，票價分為A區4800元、B區3800元、C區2800元、D區1800元，門票8月26日中午12點在KKTIX啟售。