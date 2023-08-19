高虹安質疑起訴書為何遭「外洩」！竹市議員：沒有偵查不公開問題
新竹市長高虹安遭控在立委期間詐領助理費遭起訴，台北地檢署在記者會上公布簡略版的起訴書，而近日也有媒體揭露完整版的起訴書「證據清單」，內含包含相關對話紀錄；高虹安直批「不理解為何起訴書又遭外洩，甚至比當事人還早收到」，對此，新竹市議員劉崇顯今（19）日表示，檢方偵查終結後，就沒有偵查不公開的問題，起訴後，所有涉案人都會收到起訴書，不是只有正犯（主嫌）才有完整起訴內容。
記者孫唯容／綜合報導
高虹安日前因涉貪案被起訴後，公開行程大幅減少，多由副市長代理，前天特地北上接受電視台政論節目專訪談論官司，高虹安強調公積金制度非由她所創，款項也都是由助理自由意志捐出，更直言自己看完起訴書「心涼了一半」認為檢調採用的事證，皆不利於自己。
昨天媒體再度揭露高虹安起訴書尚未公開的「助理對話紀錄」、「偵查自白」等內容，再度引起話題，高虹安今天透過幕僚回應「真的不理解為何起訴書又刻意洩漏外界，甚至是比當事人還早收到」，未來會繼續捍衛自身清白。
議員劉崇顯指出，檢方偵查終結後，就沒有偵查不公開的問題，起訴後，所有涉案人都會收到起訴書，不是只有正犯（主嫌）才有完整起訴內容。
劉崇顯也表示，高虹安市長如果持續用這種似是而非的言論，如「46萬彷彿46億那麼多」、「沒規定買冰箱要立委出錢」⋯等，只會做實起訴書所說的「犯後態度不佳」，市民朋友真的不樂見自己家鄉的市長，用這種態度面對自己涉入的司法案件。