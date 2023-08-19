蔡英文政府「撐香港」挨批名不符實　監委要求陸委會、移民署檢討

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不過根據監委調查指出，《港澳條例》修法後， 外界質疑主管當局「一刀切」，只要港人在中國出生或有涉陸因素者，其等居留定居之申請案皆一概遭否准。此外，主管機關為因應香港局勢急遽變遷，本次修法作業過程不及2個月，致無法周延聽取各方意見並有效對外溝通，此亦係導致港人疑慮之重要原因。
另根據移民署有關香港居民申請來台居留定居統計數據顯示，以「投資移民」事由為港人申請居留、定居之重要管道，但實務上，相關主管機關指出港人「投資移民」狀況，有取得定居身分後旋即撤、減資或停業等疑涉「假投資、真移民」情事。
政府為解決港人以「投資移民」事由申請來台所衍生的非正常現況，由投審會要求投資人另填表承諾持續營運投資事業至少3年及增聘僱台籍員工每年至少2人，以供移民署後續核發居留或定居證時查核之參據。在「反送中」運動後，港人以「投資移民」事由申請來台居留、定居之人數大幅增加，因投審會要求「聘僱2國人滿3年」措施實施後，迭有申請人向投審會反映申請投資許可之審查時程過於冗長；又因港人「投資移民」狀況頻仍，移民署以保留觀察方式處理，致其等質疑相關審查準則不明，因而造成諸多民怨。
監委紀惠容、葉大華、施錦芳指出，有鑑於實務上經常發生少數不肖移民公司向港人收費因故無法辦妥，卻歸責主管機關審查準則不明甚至故意刁難，嚴重影響政府執法公信。移民署應持續優化移民仲介業務管理，或委託第三方進行評鑑，適時公布優良移民公司名單，據以獎優汰劣。