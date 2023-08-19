A-Lin披400萬火辣戰袍開唱！曬瘦身美體 感性致敬李玟
金曲歌后A-Lin「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會持續進行中，今（19）日終於回到粉絲敲碗許久的高雄，除了給予滿滿的聽覺享受之外，團隊斥資高達400萬元為A-Lin打造2套全新戰袍。此外，在演唱會上，A-Lin還特別選唱李玟的歌曲〈刀馬旦〉致敬。
記者吳雨婕/綜合報導
A-Lin這次高雄場演唱會的造型幾乎全面更新，穿上3套全新服裝，其中2套更是特地邀請曾與瑪丹娜、碧昂絲、蕾哈娜多位國際巨星合作過的法國時裝設計師Jean Paul Gaultier為A-Lin量身打造、總價值高達400萬元的高級訂製服。由於A-Lin近期瘦身有成，因此訂製服經歷了數次修改和調整，共耗時三個多月才完成，連設計師本人都驚訝地表示「這是他第一次遇到要改這麼多次衣服的女藝人！」
演唱會一開場，A-Lin穿著一身藍綠相間羽毛的璀璨星夜藍套裝，與樂手、管絃樂手、合音和舞者共50多人一同登台，〈Romadiw〉音樂一下，全場氣氛瞬間引爆，A-Lin隨即又演唱了〈大大的擁抱〉和〈920〉，連番帶來熱力四射的精彩演出。接著，她換上一襲白色禮服，大展華麗時尚氣質，並獻唱了〈失戀無罪〉、〈摯友〉、〈有一種悲傷〉等9首KTV必點的招牌情歌。
接下來，A-Lin換上另一套黑色短裙裝禮服，再度變身唱跳歌手，連續帶來多首節奏感十足的歌曲，包括〈麥擱貢〉、〈一舞鐘情〉、〈不屑完美〉、〈Gentle woman〉，而此時她更走到台下繞場演出，站在觀眾席旁的三面小舞台與歌迷們近距離互動，又再一次炒熱現場氣氛。回到主舞台後，A-Lin分別帶來CoCo李玟與葉璦菱經典歌曲〈刀馬旦〉、〈我心已打烊〉。