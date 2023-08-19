安孝燮「用心在愛台灣」忍不住眼淚！回報方式跟其他韓星超不同

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場上安孝燮來帶來舞蹈表演，包含Tone Stith的《LET ME》以及BIGBANG太陽、BTS成員Jimin合作的《 Vibe》；還抽粉絲上台拍合照、透過螢幕與大家拍「情侶愛心照」，福利送好送滿。
他表示能來台灣非常榮幸，「可以來台灣見粉絲真的不敢相信，我現在此刻非常幸福，今天跟大家度過很有意義的時間，真的非常開心，希望日後能再次跟大家見面。」安孝燮重視台灣粉絲見面會有跡可循，活動轉場的VCR影片，更是把從首爾搭飛機到台灣、到台北餐廳用餐、在飯店活動的畫面一一播出，與以往來台辦活動的韓星不同，相當用心。
見面會接近尾聲，安孝燮特地到台下繞場，跟後方粉絲近距離打招呼，甚至跳起來與大家揮手；活動準備結束前，螢幕播放應援影片，全場2000人舉起手幅，上面寫著《想見你》的金句「只有你說想見我的時候，我們的相遇才有意義」，驚喜讓安孝燮哽咽表示：「我覺得我總是受到太多的東西，不好意思，不哭不哭，我不哭，我一直想說要怎麼回報給各位才好，像這樣的愛是多珍貴的事情，看著現場這麼多的愛凝聚在一起，這應該不能結束才對...」
為了回報粉絲，安孝燮特地帶來鋼琴表演，他說：「大家為了我準備這麼多，我也想回報給大家，我想說不要太形式，輕鬆的跟大家度過一段時間，所以準備一段鋼琴演奏。」話說完便帶來《不能說的秘密》鋼琴曲，但安孝燮因為太緊張小小搞砸，表示：「太久沒彈了，我再彈一次，對不起搞砸了。」他最後自彈自唱《Thanks》向全場道謝。
安孝燮表演最後一首歌前，卻突然表示要介紹10年的好友，他說：「你可以跟大家打招呼嗎？旻載！」金旻載突然被Cue有點不知所措，他轉身拿下口罩整理妝容後，害羞表示：「大家好，哇！你來這招嗎？大家好，我是金旻載。」安孝燮就說：「旻載剛好來旅遊，時間也對的上，今天就來現場玩了，旻載謝謝你來，接下來我要唱最後一首歌，你要聽完再走喔！」表演結束後，安孝燮用中文說：「我真的非常愛你們。」見面會圓滿落幕。