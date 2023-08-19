高虹安涉貪遭訴頻喊冤　知情人士：詐領金額冰山一角！恐不止46萬

高虹安質疑起訴書外流！北檢：16日寄給被告

▲有媒體昨天揭露新竹市長高虹安涉詐助理費案起訴書的部分內容，高虹安今天透過幕僚表示，不解為何起訴書會洩漏。台北地檢署指出，起訴書16日寄出，不排除媒體由其它管道獲知起訴書內容。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲有媒體昨天揭露新竹市長高虹安涉詐助理費案起訴書的部分內容，高虹安今天透過幕僚表示，不解為何起訴書會洩漏。台北地檢署指出，起訴書16日寄出，不排除媒體由其它管道獲知起訴書內容。（圖／翻攝高虹安臉書）

中央社

（中央社記者謝幸恩台北19日電）有媒體昨天揭露新竹市長高虹安涉詐助理費案起訴書的部分內容，高虹安今天透過幕僚表示，不解為何起訴書會洩漏。台北地檢署指出，起訴書16日寄出，不排除媒體由其它管道獲知起訴書內容。

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北檢起訴指出，高虹安自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

北檢統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪、偽造文書罪起訴高虹安等人。

有媒體昨天揭露，高虹安涉詐助理費案的起訴書證據清單，揭露高虹安等被告的調詢、偵訊筆錄，黃惠玟與前高虹安國會辦公案主任陳奐宇等的通訊軟體LINE對話紀錄。

此外，有媒體報導，指高虹安請歷久公司負責人吳達偉幫忙找助理，並請吳達偉向永齡基金會請款，以及高虹安國會辦公室零用金也支應台灣民眾黨的黨務選舉。

高虹安今天透過新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，不理解起訴書為何會刻意洩露外界，甚至比當事人還早收到，會尊重司法程序，後續在法庭說明，繼續捍衛清白。

對此，北檢指出，媒體引述的高虹安案起訴書證據清單、待證事實等內容，並非由北檢提供，北檢也未曾公開或揭露起訴書全文，僅提供新聞稿及新聞資料（OO版起訴書節本、去識別化、無證據清單），但此案起訴書正本已於8月16日寄出，因而不排除媒體由其它管道獲知起訴書內容。

此外，有網友以法院組織法質疑北檢遲未公布或不公布起訴書，有違法之虞。

法界人士對此指出，依據法院組織法第83條第3項規定「高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署，應於第一審裁判書公開後，公開起訴書」，因此北檢未違法。（編輯：戴光育）1120819

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