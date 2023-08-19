高虹安質疑起訴書外流！北檢：16日寄給被告

我是廣告 請繼續往下閱讀
北檢統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪、偽造文書罪起訴高虹安等人。
有媒體昨天揭露，高虹安涉詐助理費案的起訴書證據清單，揭露高虹安等被告的調詢、偵訊筆錄，黃惠玟與前高虹安國會辦公案主任陳奐宇等的通訊軟體LINE對話紀錄。
此外，有媒體報導，指高虹安請歷久公司負責人吳達偉幫忙找助理，並請吳達偉向永齡基金會請款，以及高虹安國會辦公室零用金也支應台灣民眾黨的黨務選舉。
高虹安今天透過新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，不理解起訴書為何會刻意洩露外界，甚至比當事人還早收到，會尊重司法程序，後續在法庭說明，繼續捍衛清白。
對此，北檢指出，媒體引述的高虹安案起訴書證據清單、待證事實等內容，並非由北檢提供，北檢也未曾公開或揭露起訴書全文，僅提供新聞稿及新聞資料（OO版起訴書節本、去識別化、無證據清單），但此案起訴書正本已於8月16日寄出，因而不排除媒體由其它管道獲知起訴書內容。
此外，有網友以法院組織法質疑北檢遲未公布或不公布起訴書，有違法之虞。
法界人士對此指出，依據法院組織法第83條第3項規定「高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署，應於第一審裁判書公開後，公開起訴書」，因此北檢未違法。（編輯：戴光育）1120819
更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。