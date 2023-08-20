山道猴子作者起底！2年前受訪影片挖出　觀眾看懂了：難怪這麼真

三師全淘汰！台女「最愛男友職業Top3」　第一名不浪漫有安全感

▲下個禮拜就是一年一度的七夕情人節，因此情侶配對的話題又受到討論，妳希望自己另一半是什麼職業呢？（示意圖/pixabay）
▲下個禮拜就是一年一度的七夕情人節，因此情侶配對的話題又受到討論，妳希望自己另一半是什麼職業呢？（示意圖/pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

下個禮拜就是一年一度的七夕情人節，因此情侶配對的話題又受到討論，然而就有交友APP就針對單身族來做掉差，發現男女，最愛的對象是天秤座、血型B型。而如果是用職業來看的話，台灣女生最喜歡男友職業的第一名是「工程師」，大家最愛高薪的醫師、律師、會計師通通跌出榜外，讓人感到意外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據戀愛交友APP《SweetRing》調查發現，單身族在找另外一半的時候，個性要契合之外，有超過7成比例的女生表示男友一定要比自己高，而且身高落在170公分至175公分最佳，反而身材的部分只要「順眼就好」，已經不是所謂「小鮮肉的時代」；反觀男生則喜歡個子嬌小的女生居多，而也不要骨感，而是「肉感身材」女生更吃香。

▲
▲APP《SweetRing》調查發現，單身族在找另外一半的時候，個性要契合之外，有超過7成比例的女生表示男友一定要比自己高。（圖/SweetRing提供）
在職業方面，調查結果顯示，最熱門男友職業人選被視為經常進榜的「醫師」、「律師」、「會計師」全部都被女生排除在外，反倒是「工程師」獲得冠軍的寶座，有高達61％的女生表示，雖然工程師很多都比較不擅長交際，也缺少浪漫細胞，但是交友圈相對單純、也想對有安全感，而穩定的公務人員、金融理財行業的男生則名列2、3名。

至於台灣男生，對於女生「師字輩」的職業特別感興趣，像是醫師、老師、護理師都是榜上有名。而男女共同特點就是最喜歡的星座是「天秤座」、血型則是「B型」，認為他們是人見人愛的人氣王！

▲不少人認為，現在相當熱門的工程師，其實是中年失業最恐怖的職業。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣女生有超過6成認為男友職業首選是「工程師」。（示意圖／取自unsplash）

98%全吃錯！日本人公開「布丁正確吃法」　台灣人一看笑了

山道猴子是真的！「台七乙慘摔片」曝光　外拋、極限翻滾全錄下

都是變頻冷氣+吹12小時！她電費地獄7600元　「580元神人」關鍵曝

私立大學一堆沒人！這間掛紅布條「招生率100%」驚呆　內行揭優勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀