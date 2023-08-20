三師全淘汰！台女「最愛男友職業Top3」 第一名不浪漫有安全感
下個禮拜就是一年一度的七夕情人節，因此情侶配對的話題又受到討論，然而就有交友APP就針對單身族來做掉差，發現男女，最愛的對象是天秤座、血型B型。而如果是用職業來看的話，台灣女生最喜歡男友職業的第一名是「工程師」，大家最愛高薪的醫師、律師、會計師通通跌出榜外，讓人感到意外。
記者張嘉哲/綜合報導
根據戀愛交友APP《SweetRing》調查發現，單身族在找另外一半的時候，個性要契合之外，有超過7成比例的女生表示男友一定要比自己高，而且身高落在170公分至175公分最佳，反而身材的部分只要「順眼就好」，已經不是所謂「小鮮肉的時代」；反觀男生則喜歡個子嬌小的女生居多，而也不要骨感，而是「肉感身材」女生更吃香。
在職業方面，調查結果顯示，最熱門男友職業人選被視為經常進榜的「醫師」、「律師」、「會計師」全部都被女生排除在外，反倒是「工程師」獲得冠軍的寶座，有高達61％的女生表示，雖然工程師很多都比較不擅長交際，也缺少浪漫細胞，但是交友圈相對單純、也想對有安全感，而穩定的公務人員、金融理財行業的男生則名列2、3名。
至於台灣男生，對於女生「師字輩」的職業特別感興趣，像是醫師、老師、護理師都是榜上有名。而男女共同特點就是最喜歡的星座是「天秤座」、血型則是「B型」，認為他們是人見人愛的人氣王！