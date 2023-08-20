台灣人「1穿搭」搭飛機！日本海關「連續攔查3次」：全身摸光光
在疫情解封之後，不少國人都會安排到日本去旅遊，然而在日本相對保守的觀念當中，大家都知道「刺青」在日本社會當中是比較難被接受。然而近日就有網友分享自己「穿短袖」去日本，因為身上有刺青，結果過了3次海關每次都被攔下來「全面檢查」，跟以往自己穿長袖去日本順利通關差非常多。
記者張嘉哲/綜合報導
一名男網友在臉書社團「日本旅遊公社」貼文指出「雖然現在日本人對於刺青的外國人都很友善，但是過海關真的建議還是遮起來，以前都是冬天去，過海關都超快，夏天去因為穿短袖，過3次海關都被攔下來全面檢查，雖然海關是說隨機抽查跟刺青無關，那麼剛好連續3次都抽到我，能信嗎？」
「而且每次都摸全身脫鞋子所有口袋包包袋子全部打開檢查，還用紗布擦手機包包那些拿去化驗，只差沒被帶去小房間了，避免麻煩跟拖時間，還是想辦法遮一下吧！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「感謝提醒，我不知道過海關也有差」、「日本在這方面真的還是相對保守」、「還有些溫泉飯店甚至禁止有刺青的人進入呢」、「我覺得這是各國文化，台灣30以下對刺青比較寬容，40以上對刺青應該都反感」、「我沒刺青也是10次被攔9次。長得像壞人啦」、「有些飯店還會標示刺青者只有特定時間可以泡大眾池」。
事實上，日本對於這個刺青文化的排斥是真實存在的，生活型YouTuber「兔子加糖-佐藤安」是一位嫁到日本的台灣人妻，時常在頻道與丈夫佐藤分享台日文化差異，過去就表示，日本社會仍是停留在黑道與暴力團體有關的人才會做的事情，且只要刺青就很難找得到工作，有刺青的人在也被認為是無法好好工作，甚至覺得很髒，因此餐飲店外場也不會雇用，就連享受溫泉也會被店家禁止的狀況都時有所聞。