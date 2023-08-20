太多人放錯！手機充電「放3地方」早晚火災 蘋果官方警告了
智慧科技時代，人手一機不離身已經是常態的事情，而每天要睡覺之前，相信有不少人都是一邊充電一邊睡覺，為了隔天要聽到鬧鐘的聲音，也會把手機擺放在床上距離自己比較近的位置。但是，近日蘋果官方就警告用戶，不要把正在充點的手機擺放在毯子、枕頭甚至是身體下方，遲早恐釀成火災問題！不可不慎。
記者張嘉哲/綜合報導
根據蘋果官網使用手冊的「重要安全資訊」指出，當裝置、其電源轉接器或無線充電器長時間運作或連接電源時，請儘量避免與皮膚造成接觸，也請勿睡在上面或將其置於毯子、枕頭或是你的身體下方，看似無意的舉動，輕則造成不適或受傷，重則直接引發大火。
蘋果官方也提到，使用受損的連接線或充電器，或者在潮溼情況下進行充電，可能會造成火災、觸電、傷害或對 iPhone 或其他財物造成損害。在使用iPhone、充電線、電源轉接器和任何無線充電器，或是充電時，請務必將其置於通風良好的環境。使用無線充電器時，請移除金屬保護殼並避免在充電器上放置金屬異物（例如鑰匙、硬幣、電池或首飾），它們可能會變熱或干擾充電。
最後，蘋果提醒，為了安全使用Apple USB電源轉接器，以及降低發生與熱度有關的傷害與損壞之可能性，請直接將電源轉接器插入插座中。請勿在潮濕的環境下使用電源轉接器，例如水槽、浴缸或淋浴間附近，且請勿以沾濕的手連接或拔除電源轉接器。