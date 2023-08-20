山道猴子男主角月領37K！鄉民問：在台灣啥等級 答案跌破眼鏡
創作者「Eric Duan」在7月製作系列動畫《山道猴子的一生》，近日備受關注，短短幾天上下集飆破800萬人觀看，話題度超級高。然而其中的男主角人設為超商店員，每個月才領37K卻逞強牽重機分期付款，讓不少人直呼是「不自量力」，但也有網友好奇，在台灣37K真的很少嗎？沒想到真實答案令不少人非常意外。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「當我們都在笑猴子可悲的時候，突然發現文組行政職的薪資搞不好都低於37K，月薪低於37K是不是都比猴子慘？猴子的薪資其實不算低了，到底為什麼還能把人生弄的那麼慘啊？」
而實際上，到行政院「個人薪情平台」輸入山道猴子男主角的年薪，結果得出總薪資介於第3及第4十分位數區間內，全台灣有10％的受僱員工總薪資與您落在相同的區間，但是還是有高達30％的受僱員工總薪資低於您所在的區間，顯示全台灣還是有30％以上的勞工月薪低於37K！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「講實在真的37K已經算非常多了.....」、「因為卡債吧，如果沒改車借錢還可以穩穩過日子」、「其實他不要牽重機跟被詐騙的話，37K已經算不錯了」、「理財上面出了問題，不然他不至於到最後這麼憤世嫉俗」、「真的蠻意外37K還贏過30％的人，台灣真的低薪的很誇張」。