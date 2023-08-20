韓國低價購物團解密／YouTuber花9900玩5天　實測「沒買也OK」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，韓國低價旅遊團被帶進「購物站」強買強賣事件層出不窮。今年5月就有網友在爆料公社揭露韓國購物團黑暗面，在人參、保肝、化妝品3購物站，遭韓國導遊、櫃哥櫃姐「套路」強迫消費實況，直言「這就是韓國購物團黑暗：人參與保肝藥價格高昂，千萬不要因為面子被當盤子，要參加就要先掂掂自己荷包的斤兩」。
台灣YouTuber「Shelly PON!」曾實測韓國5天4夜旅遊團，且團費更低價，每人只要9900元，由於第5天起床後就是搭機回台，她們在第4天遇上「人參、保肝、化妝品」購物三寶行程，3站內部全面禁止拍照、錄影。
Shelly分享說，三站都「有驚無險」過關，只有第2站保肝丸「有點卡關」，兩人遇上的銷售員都沒有使出壓迫強賣手法，但姊姊團員則說有被銷售員說「你們明明就知道這是購物團」。
「完全不買是OK的！」Shelly說兩人完全沒購物安全過關，說沒有像網路流傳「被關小房間關很久」，每站停留時間都約1小時，「時間待滿就讓你出來」，導遊等工作人員態度也還算友善。
網友感嘆「20年前流行的購物團，當然現在喜歡便宜的還有很多人」、「參加過購物團，因為機票+酒店就差不多超過9000，其他費用就從購物的回扣中抵銷，所以大家都有默契的分擔購物站的金額，當你不買那就是苦到其他人團員了。」對此，Shelly也回應說「沒錯還是有點同團壓力，感謝一起玩的姊姊們！」