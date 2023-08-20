超商咖啡「隱藏喝法」曝光！1杯變成5杯超濃郁 眾全驚：太聰明
超商咖啡因為便宜又方便，成為不少人每天都會喝的飲品，然而除了購買當下現喝之外，就有網友分享自己超商咖啡的「隱藏喝法」，不僅能夠保持咖啡濃郁的濃度，也能夠1杯咖啡變出5杯拿鐵，讓不少人直呼「這也未免太聰明」！甚至釣出不少同好，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「我自己有時候想喝一點咖啡，但外面一買就是一大杯，很難只是小酌風味，所以我就會在超商買美式咖啡後，把他們直接倒到冰塊盒冷凍起來，想要喝的時候拿出幾顆「咖啡冰塊」再加入牛奶，因為冰塊是用咖啡做成的，可以避免被稀釋的狀況，就變成相當濃郁的拿鐵囉！」
貼文一出，不少網友紛紛驚呼這樣的做法「好聰明！但味道不會變嗎？」、「美式對我來說咖啡味道還是太淡了，我都用濃縮咖啡」、「真的有夠聰明的.....下次也來試試看」、「超級聰明，而且這樣本來1杯變成可以分成5杯喝，超級讚」、「這太聰明了，學起來這招」。
另外也有不少人分享同樣經驗「我家是改做無糖紅茶冰塊，早上直接拿出來丟到牛奶裡面，要喝糖的部分就會改加蜂蜜」、「我家的冰塊室裡面有各種茶類的冰塊，加上牛奶要什麼茶自己調配！超級方便」、「如果覺得咖啡不夠濃，可以點冰美式，不要加冰塊，這樣就是濃咖啡了」、「我也是這樣好幾年了，因為老公喜歡喝濃郁的咖啡」、「我也是，買幾杯不加冰的，冰塊不拆帶走，回家放涼想喝濃郁的隨時有！」