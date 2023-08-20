袁惟仁腦溢血遭判植物人！暴瘦不成人形 陳文茜誤傳烏龍死訊惹議
曾寫過〈征服〉、〈夢醒了〉等金曲的55歲音樂人袁惟仁（小胖老師），兩次獲得金曲獎最佳組合肯定，在樂壇享負盛名，卻在2018年因突發性腦溢血倒下，返台治療又跌倒，兩次嚴重摔傷導致他如今呈現植物人狀況，媒體人陳文茜一度在臉書發布他過世消息，鬧了個大烏龍，在他住院靜養後，前妻陸元琪揭露過往婚姻祕辛，爆料他不願陪伴自己癌症開刀，跌破外界眼鏡，袁惟仁大姊更一度氣炸，怒轟袁惟仁的子女從沒來探視卻惺惺作態表示想念父親，「寡廉鮮恥」。
記者江芷稜/綜合報導
袁惟仁1991年與莫凡以「凡人二重唱」團體出道，經歷歌手、創作者、製作人等身分，2007年再以《超級星光大道》的評審身分知名度暴漲，被尊稱為「小胖老師」，在中國也有不錯發展，甚至傳出在內地另組家庭。2018年10月，他在上海錄製節目時意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，就醫後還發現腦部有良性腫瘤，休養一段期間返回台北繼續治療。初期恢復良好，未料2020年10月他再度在台東老家跌倒，送進醫院搶救，如今呈現植物人狀態。
袁惟仁返台養病後，幾乎是神隱狀態，外界無從得知他的消息，只能靠著陶晶瑩、張宇等朋友口中得知他在台東安養院養病，去年9月陳文茜懷念身邊好友時，卻不慎PO出與袁惟仁的合影，寫道「旁邊的小胖，走了」，讓網友相當震驚。不過，袁惟仁親友隨即澄清他並未過世，陳文茜鬧了烏龍新聞後趕緊道歉，表示自己半夜吃安眠藥寫錯了，證實虛驚一場。
不過，成為植物人的袁惟仁在台東靜養，生活卻不平靜，前妻陸元琪揭露他婚前出軌，對自己生活不聞問，在他生病後無法如期支付贍養費，她必須外出工作撫養一雙子女，單親媽媽過得相當辛苦，而袁的兒子袁義在臉書訴說思念之情，卻被姑姑痛罵根本沒來探望過父親，還對外故作姿態，實在是寡廉鮮恥，袁義則反擊是奶奶阻止他們探視父親，家事糾紛令人意外。