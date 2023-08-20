袁惟仁工作室藏小三、不陪癌妻開刀 陸元琪哭求老公簽手術同意書
52歲陸元琪2016年和袁惟仁解除婚姻關係，並獨自撫養一對兒女長大，她近日在節目上回首14年婚姻，坦言當年先有後婚，只有前半年最甜蜜，生完第二胎就得知前夫外遇，工作室有見不得人的祕密，且自己子宮頸癌要開刀，袁惟仁不願到場簽手術同意書，她打電話拜託對方來，自覺很可悲，在醫院不停掉淚。
記者楊穎軒／綜合報導
陸元琪在《女人我最大》透露，2004年子宮頸病變需要開刀治療，袁惟仁卻不肯陪同，但沒有配偶簽同意書醫師不能動刀，她在醫院打電話拜託老公來，「當下我覺得我好可憐，我那天連麻醉都麻不了，一直掉眼淚，覺得我為什麼要拜託他，身體不是我的嗎？為什麼動刀要去拜託這個人，而且他為什麼要我拜託他才來？」
手術結束後，月經來完的隔月，陸元琪發現懷了第二胎，一心認為女兒是上天派來挽救婚姻危機，「孩子生下來後3個月，就接到不好的電話，他（袁惟仁）有小女朋友」，知道老公背著她偷吃，陸元琪很想逃離這段婚姻，「但孩子才3個月，怎離婚？」
至於壓倒駱駝的最後一根稻草，陸元琪表示，袁惟仁2015年某天在家吐黑色的血，躺在客房嘴唇發白，自己硬是扛著老公上車送去急診，等到袁惟仁做完手術後恢復意識，她詢問對方健保卡放哪裡，袁惟仁說在工作室，但袁惟仁從來不讓她知道工作室實際地址，連生死關頭也不願意講，陸元琪承諾「我只拿健保卡，其他東西都當看不見」，袁惟仁仍堅持叫助理去拿，陸元琪徹底死心，躲在車上哭，「我覺得我一點尊嚴都沒有」。