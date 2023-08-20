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七夕最靈驗月老廟排行洗牌！復合聖地「台中樂成宮」嫁好門奪冠軍

▲七夕情人節求桃花好姻緣，網友熱議最靈驗的「全台6大月老廟」排行洗牌，受封「復合聖地」的台中樂成宮，成功讓信徒嫁好門，擠下「台北霞海城隍廟」、「台北艋舺龍山寺」奪下冠軍。（圖／記者連宜方攝）
▲七夕情人節求桃花好姻緣，網友熱議最靈驗的「全台6大月老廟」排行洗牌，受封「復合聖地」的台中樂成宮，成功讓信徒嫁好門，擠下「台北霞海城隍廟」、「台北艋舺龍山寺」奪下冠軍。（圖／記者連宜方攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節姻緣告急！網友熱議的求桃花最靈驗的「全台6大月老廟」，排行竟然也洗牌了，受封「復合聖地」的台中樂成宮，成功機率超高、還有不少信徒嫁好門，一次擠下「台北霞海城隍廟」、「台北艋舺龍山寺」，奪下今年話題冠軍。

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脫單必看！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年內「月老廟」話題的網路聲量表現，公開求桃花最靈驗的「全台6大月老廟」排行榜，令人意外的是，去年位居第三名的「台中樂成宮」，一次超前兩個名次奪下今年冠軍，把「台北霞海城隍廟」、「台北艋舺龍山寺」都擠到後面去。

▲樂成宮媽祖廟春節期間信眾川流不息（圖／樂成宮）
▲台中樂成宮香火鼎盛，更被善男信女受封「復合聖地」，成功配對與復合機率都很高。（圖／樂成宮）
引發社群熱烈討論的「台中樂成宮」受封「復合聖地」！讓網友大讚「拜完樂成宮，桃花旺旺來」，眾多網友更不約而同提到，「台中樂成宮是復合聖地」、「樂成宮月老爺爺求復合」，表示想要復合的自己，在拜完樂成宮月老後，真的受到月老幫助，成功復合的案例不計其數。

也有信徒分享自己和樂成宮月老幫忙找的對象結婚了，民眾分享「我在那裡（台中樂成宮）拜月老，求姻緣，很靈，嫁了一個好門」，促成佳偶的成功機率也超高。

▲《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年的網路聲量表現，盤點全台人氣月老廟，曝光最熱門的「特殊迴響」。最熱門的台北霞海城隍廟，據說牽紅線的功力快速又有效率；艋舺龍山寺則以保證脫單與靈驗著稱；「求復合」則要到台中樂成宮，幫你挽回愛情。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟FB）
▲台北霞海城隍廟連日本人都會造訪。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟FB）
當然北部最有名的月老廟，莫過於「台北霞海城隍廟」「台北艋舺龍山寺」。前者以快速有效率的月老著名，而且重點是不只配對速度快，對象也符合自己要求的理想型。常有網友直呼「霞海城隍廟拜完後一星期脫單！」、「11月去拜，1月跟女友在一起，我當時條件列得超清楚，但是女友完全符合」，紛紛貢獻霞海城隍廟月老非常靈驗的經驗。

▲艋舺龍山寺前遊客聚集拍照。（圖／台北市觀傳局提供）
▲台北艋舺龍山寺不只是各地遊客必造訪的熱門景點，更因靈驗月老而吸引眾多求桃花信徒參拜。（圖／台北市觀傳局提供）
讓不少網友認為「要求好姻緣要到霞海城隍廟的月老，真的會遇到好姻緣」；而「台北艋舺龍山寺」則最常被稱讚「親朋好友都口耳相傳艋舺龍山寺很靈驗」，更有順利找到正桃花的網友表示，「唯一支持龍山寺月老幫我找到理想男友」。

▲大天后宮的月老（右）和福德正神同祀，最擅長幫助已有對象者感情加溫、修成正果。（圖／翻攝自全臺祀典大天后宮粉專）
▲大天后宮的月老（右）和福德正神同祀，最擅長幫助已有對象者感情加溫、修成正果。（圖／翻攝自全臺祀典大天后宮粉專）
同樣位在南部的「台南祀典武廟」「台南祀典大天后宮」，更有當地人仔細說明兩間月老各司其職，「武廟月老幫你斬爛桃花和工作小人，大天后宮月老幫你工作和感情上找到好人緣」。另外，若只想要談場戀愛力求脫單的人，則推薦「日月潭龍鳳宮名言是必定脫單」，建議善男信女可以依照自己的需求，到不同的廟宇參拜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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