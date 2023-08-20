七夕最靈驗月老廟排行洗牌！復合聖地「台中樂成宮」嫁好門奪冠軍

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引發社群熱烈討論的「台中樂成宮」受封「復合聖地」！讓網友大讚「拜完樂成宮，桃花旺旺來」，眾多網友更不約而同提到，「台中樂成宮是復合聖地」、「樂成宮月老爺爺求復合」，表示想要復合的自己，在拜完樂成宮月老後，真的受到月老幫助，成功復合的案例不計其數。
也有信徒分享自己和樂成宮月老幫忙找的對象結婚了，民眾分享「我在那裡（台中樂成宮）拜月老，求姻緣，很靈，嫁了一個好門」，促成佳偶的成功機率也超高。
當然北部最有名的月老廟，莫過於「台北霞海城隍廟」及「台北艋舺龍山寺」。前者以快速有效率的月老著名，而且重點是不只配對速度快，對象也符合自己要求的理想型。常有網友直呼「霞海城隍廟拜完後一星期脫單！」、「11月去拜，1月跟女友在一起，我當時條件列得超清楚，但是女友完全符合」，紛紛貢獻霞海城隍廟月老非常靈驗的經驗。
讓不少網友認為「要求好姻緣要到霞海城隍廟的月老，真的會遇到好姻緣」；而「台北艋舺龍山寺」則最常被稱讚「親朋好友都口耳相傳艋舺龍山寺很靈驗」，更有順利找到正桃花的網友表示，「唯一支持龍山寺月老幫我找到理想男友」。
同樣位在南部的「台南祀典武廟」與「台南祀典大天后宮」，更有當地人仔細說明兩間月老各司其職，「武廟月老幫你斬爛桃花和工作小人，大天后宮月老幫你工作和感情上找到好人緣」。另外，若只想要談場戀愛力求脫單的人，則推薦「日月潭龍鳳宮名言是必定脫單」，建議善男信女可以依照自己的需求，到不同的廟宇參拜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。