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求桃花必拜！全台6大靈驗月老廟　「這間」拜完1個月脫單

▲七夕情人節《Social Lab社群實驗室》曝光追蹤近三個月的6大月老廟聲量排行，冠軍「台北霞海城隍廟」被讚拜完1個月就脫單！（圖／翻攝自台北霞海城隍廟FB）
▲七夕情人節《Social Lab社群實驗室》曝光追蹤近三個月的6大月老廟聲量排行，冠軍「台北霞海城隍廟」被讚拜完1個月就脫單！（圖／翻攝自台北霞海城隍廟FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-28 15:30:12

七夕情人節為了能夠順利脫單，或和另一半感情升溫，許多民眾會選在此刻參訪各地靈驗的月老廟求助攻，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「月老廟」話題的網路聲量表現，統計出現在最夯的「6大月老廟」聲量排行。「冠軍」台北霞海城隍廟被讚「找正桃花正緣，非常靈驗」，拜完1個月就脫單！

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一名女網友到月老廟拜拜，結果還沒走出廟，紅線就不見了。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）
▲台北的「霞海城隍廟」歷史悠久、聲名遠播，連知名日本藝人都來朝聖過。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）
關於各大廟宇「月老」的討論中，北部歷史最悠久的兩座月老廟，位於台北的「霞海城隍廟」與「艋舺龍山寺」分別位居前兩名。地處大稻埕的霞海城隍廟，吸引最多海內外遊客和單身網友關注，有不少網友分享在霞海城隍廟「斬桃花」的經歷，砍掉爛桃花後就順利脫單找到適合的對象，紛紛表示「霞海的月老很靈驗！」、「之前拜完霞海就成功脫單了，太神奇。」

而艋舺龍山寺則被讚「親朋好友都口耳相傳艋舺龍山寺很靈驗」，更有順利找到正桃花的網友表示，「唯一支持龍山寺月老幫我找到理想男友」。

▲全台熱議「6大月老廟」網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲全台熱議「6大月老廟」網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
另外，位於中南部的「台中樂成宮」與「台南祀典武廟」也有不少討論，許多網友表示「樂成宮的月老很靈，但也很有個性！」提醒其他網友在拜拜前記得先做功課，尤其「要問對問題，才會如願獲得月老答覆」。而參拜祀典武廟的網友也分享親身經歷，認為自己是透過武廟月老才得以在短時間內找到正緣，順利步入婚姻殿堂，感嘆「武廟月老真的蠻有效率的」。

還有「南投日月潭龍鳳宮」及「台南大天后宮」也都各有擁護者，網友認為龍鳳宮月老講話很直白，但給的建議都很踏實；據傳大天后宮一年可是湊合了300對情侶呢。

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