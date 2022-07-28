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七夕要送什麼禮物？「6大指南」絕不踩雷：冠軍無人能拒

▲七夕情人節網路熱議「6大送禮指南」曝光，什麼禮物讓人又愛又恨、明明超常踩雷大家還是不放棄贈送？「榜首」竟然無人能拒、男女通殺。（圖／GODIVA提供）
▲七夕情人節網路熱議「6大送禮指南」曝光，什麼禮物讓人又愛又恨、明明超常踩雷大家還是不放棄贈送？「榜首」竟然無人能拒、男女通殺。（圖／GODIVA提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-28 11:40:25

七夕情人節將在8月4日到了，大家為另一半準備好什麼禮物甜蜜示愛呢？還沒有想法的人趕快讀完這篇「6大送禮指南」，是什麼禮物總是讓人又愛又恨、明明超常踩雷大家還是不放棄贈送？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了將近一年內，關於「情人節禮物」話題的網路聲量表現，分析網友們最熱議的情人節禮物選項，統整出6大送禮指南，指引各位愛情的善男信女們「送禮送到心坎裡」。冠軍由「情人節大餐」奪下，果然無人能拒、男女通殺！

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▲有花、有美食、有寵愛，貴婦指定護手霜Moi與浪漫花藝浪花Ｗave Flower首度跨界聯名，打造七夕限定「香氛居家生活禮盒」，獨家花卉餐墊與木質調moi抗菌護手霜；搭配花藝美食更有愛。（圖／浪花花藝提供）
▲有花、有美食、有寵愛，貴婦指定護手霜Moi與浪漫花藝浪花Ｗave Flower首度跨界聯名，打造七夕限定「香氛居家生活禮盒」，獨家花卉餐墊與木質調moi抗菌護手霜；搭配花藝美食怎能讓人不愛。（圖／浪花花藝提供）
其實不管是不是情人節，舉凡情人或暗戀對象的生日、甚至聖誕節或跨年，總是有許多人糾結到底該送出什麼樣禮物才能「一擊必中」？尤其每個禮物在揭曉之前，看起來都是「樣樣有機會、個個沒把握」，送禮這門學問可是高深莫測。調查發現，受到最多網友推崇與關注的情人節禮物，聲量榜首便是「美食佳餚」，對於多數情侶而言，在浪漫的情人節當天，與伴侶一同用餐是不可錯過的重要環節，就有網友留言表示「七夕當天想跟老公吃大餐」，因此也有人最怕遇到希望落空，提到「情人節餐廳超難訂，如果沒順利訂到真的超扼腕」。

還有不少網友們認為，吃什麼、在哪吃，其實是次要的，重點是「無論另一半多忙，希望兩人能藉此在當天相聚」，有網友便寫下「情人節能見到另一半就很開心了，只想簡單吃個飯，一起散步就很好。」情人節相聚用餐，可說是無人能拒、男女通殺的浪漫標配。

▲Lady M X beautyblender跨界聯名「Summer Romance 永恆戀夏組合」，超美愛心芒果千層＋beautyblender 豔陽美妝蛋永生花束。（圖／LADY M提供）
▲Lady M X beautyblender跨界聯名「Summer Romance 永恆戀夏組合」，超美愛心芒果千層＋beautyblender 豔陽美妝蛋永生花束。（圖／LADY M提供）
廣受網友討論的第二名則是「精緻花束」，有網友表示「每次過節或慶祝，我都會挑花送我女朋友，只因為她覺得很有儀式感」。在網路熱烈討論串裡，其中有網友分享自己為情人節精心準備的厄瓜多永生花，因包裝酷似精品外套的花紋，故意開玩笑說「我把老婆最愛的外套剪成這束捧花，希望她懂我的用心」，意外引發眾多網友逗趣留言，造成很大迴響，「你的用心，你老婆一定會用力回報」、「驚喜瞬間成驚嚇」等。也引來不少網友欣賞「這捧花好美喔！」、「沒想到永生花這麼好看，下次也買來當禮物」等反應。

▲BAC七夕限定粉玫瑰版本「玫瑰女王」情人節蛋糕。（圖／BAC提供）
▲BAC七夕限定粉玫瑰版本「玫瑰女王」情人節蛋糕。（圖／BAC提供）
可說是情人節代名詞的「巧克力」、「甜點糕餅」也很受歡迎，尤其近年興起DIY手作烘焙坊風潮，情侶選在情人節當天一起做蛋糕，是既新鮮又甜蜜的人氣選項；邀約正在曖昧中的對象一起參與，還能有瞬間感情升溫的化學反應呢。

最特別的是，過去常被視為容易送錯踩雷的「美妝護理」用品，因兼具質感與實用性引發迴響，位居送禮熱議排行的第4名，就有網友留言表示「送女友香水、口紅或護唇膏，大致上不會出錯！」事實上，彩妝香氛類的禮物雖然是每個女性必用的貼身物品，但也因太具有「個人喜好」，常常就差「臨門一腳」讓人扼腕，甚至好不容易送對了品牌卻挑錯款式，一個不小心還會弄巧成拙，被質疑是不是根本不懂得心上人品味。

建議仍想挑戰送貼身品味禮物的各位勇者們，尤其總是分不清女友眾多唇膏，亮澤、珠光、粉霧、緞面、絲絨等質地差異；或老是看不懂磚紅、赭紅、爛蕃茄紅、莓果、煙粉、杏桃等顏色到底有什麼不同的男士們，最好在平時多留意另一半關注的目標，從嚮往的品牌，產品的香味、色號甚至包裝版本都要掌握，才能萬無一失不出包。

▲七夕情人節將至，統計送禮網路聲量排行前6名，冠軍「吃大餐」讓人無法抗拒。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲七夕情人節將至，統計送禮網路聲量排行前6名，冠軍「吃大餐」讓人無法抗拒。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
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