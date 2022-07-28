七夕要送什麼禮物？「6大指南」絕不踩雷：冠軍無人能拒

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還有不少網友們認為，吃什麼、在哪吃，其實是次要的，重點是「無論另一半多忙，希望兩人能藉此在當天相聚」，有網友便寫下「情人節能見到另一半就很開心了，只想簡單吃個飯，一起散步就很好。」情人節相聚用餐，可說是無人能拒、男女通殺的浪漫標配。
廣受網友討論的第二名則是「精緻花束」，有網友表示「每次過節或慶祝，我都會挑花送我女朋友，只因為她覺得很有儀式感」。在網路熱烈討論串裡，其中有網友分享自己為情人節精心準備的厄瓜多永生花，因包裝酷似精品外套的花紋，故意開玩笑說「我把老婆最愛的外套剪成這束捧花，希望她懂我的用心」，意外引發眾多網友逗趣留言，造成很大迴響，「你的用心，你老婆一定會用力回報」、「驚喜瞬間成驚嚇」等。也引來不少網友欣賞「這捧花好美喔！」、「沒想到永生花這麼好看，下次也買來當禮物」等反應。
可說是情人節代名詞的「巧克力」、「甜點糕餅」也很受歡迎，尤其近年興起DIY手作烘焙坊風潮，情侶選在情人節當天一起做蛋糕，是既新鮮又甜蜜的人氣選項；邀約正在曖昧中的對象一起參與，還能有瞬間感情升溫的化學反應呢。
最特別的是，過去常被視為容易送錯踩雷的「美妝護理」用品，因兼具質感與實用性引發迴響，位居送禮熱議排行的第4名，就有網友留言表示「送女友香水、口紅或護唇膏，大致上不會出錯！」事實上，彩妝香氛類的禮物雖然是每個女性必用的貼身物品，但也因太具有「個人喜好」，常常就差「臨門一腳」讓人扼腕，甚至好不容易送對了品牌卻挑錯款式，一個不小心還會弄巧成拙，被質疑是不是根本不懂得心上人品味。
建議仍想挑戰送貼身品味禮物的各位勇者們，尤其總是分不清女友眾多唇膏，亮澤、珠光、粉霧、緞面、絲絨等質地差異；或老是看不懂磚紅、赭紅、爛蕃茄紅、莓果、煙粉、杏桃等顏色到底有什麼不同的男士們，最好在平時多留意另一半關注的目標，從嚮往的品牌，產品的香味、色號甚至包裝版本都要掌握，才能萬無一失不出包。
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