宜蘭女藝術家「收錢辦事」！演大24歲高官小三 陪睡代價逾百萬元
營建署組長張之明涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍，收賄護航雲林綠電案。調查局查出案外案，發現有廠商未取得3D模型標案，砸百萬元買下小張24歲的女藝術家，供張之明長期包養。女藝術家應訊坦承「我只管收錢辦事」，負責演好張的女朋友。而張之明遭羈押後已被停職，營建署今（20）午再發文，強調「毋枉毋縱」，全力配合司法調查。
記者徐銘穗/綜合報導
調查局查出，宸暘公司負責人江俊昇為取得建築資訊3D模型標案（BIM），得知張之明貪財更愛女人，卻鮮少涉足聲色場所，不僅常安排飯局妹招待，還出資百萬元買下宜蘭一名女藝術家，當職業小三，供張之明長期包養，費用全由江俊昇埋單。
據了解，「職業小三」女藝術家是八年級生，在宜蘭有開設畫廊，常在臉書貼出畫作，被安排在飯局中介紹給張之明認識，第一眼就勾得張失了魂，立刻加LINE。江俊昇見兩人有搞頭，交辦女藝術家「職業小三」任務。
女藝術家一成張之明固定性伴侶後，先收到江俊昇匯的50萬元「陪睡金」，再討20萬元「續約金」，每月生活費及開銷也全由江支付。她應訊時坦承「我只管收錢辦事」，角色就是扮好張之明「女朋友」，儘管兩人相差24歲，但金錢萬能，仍發生「父女戀」，這項罕見行賄手法，被視有貪汙罪的對價。
對此，營建署今（20）中午發聲明強調，有關媒體報導本署前道路工程組組長接受性賄賂，廠商收買女藝術家供其包養一節，營建署尊重司法偵查，並持續配合釐清案情，也希望秉持毋枉毋縱，被告無罪推定原則，依法辦理。
營建署說明，報導所提建築資訊3D模型標案，主要是建築資訊3D模型技術應用於道路工程設計的可行性研究和理念推廣，標案均公開公正依採購法進行，並無特定或限制規格。強調已將張之明停職，並再度重申，要求同仁遵守廉政倫理紀律，並持續進行內部監控檢討。