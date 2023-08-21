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農曆七月拜月老「5大注意事項與禁忌」　最喜歡供品、還願必知1事

▲七夕情人節遇上農曆七月，到全台最靈驗6大月老廟拜拜「5大注意事項與禁忌」必知，準備月老最喜歡的「甜食和鮮花」供品，求紅線記得「還願」勿食言。（圖／記者周淑萍攝）
▲七夕情人節遇上農曆七月，到全台最靈驗6大月老廟拜拜「5大注意事項與禁忌」必知，準備月老最喜歡的「甜食和鮮花」供品，求紅線記得「還願」勿食言。（圖／記者周淑萍攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節脫單必看！農曆七月拜月老「5大注意事項與禁忌」必知，準備月老最喜歡的2供品「甜食和鮮花」準沒錯，求紅線受月老幫助記得「還願」勿食言。記得到全台最靈驗6大月老廟參拜前，可以先列好希望找的對象條件清單，當然還要有虔誠的心，一定能夠心誠則靈，邂逅本命。

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一篇掌握如何求桃花姻緣！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年內「月老廟」話題的網路聲量表現，除了公開求桃花最靈驗的「全台6大月老廟」排行榜，也分享拜月老必知的「5大注意事項與禁忌」。

建議大家先靜下心來，列出心目中希望的對象，最好一一寫下條件清單，再來便是懷抱著虔誠的心，出發參拜。大家第一個最苦惱的是「供品選擇」，據傳月老喜歡甜食，不少網友建議「可以買糖蔥！月老喜歡！」、「花果茶=開花結果、牛奶花生=花生好事、巧克力=讓月老吃甜甜」，還有其他像是圓形的水果、或是有諧音的食物，也都相當推薦。

▲台北霞海城隍廟,情人節,七夕,拜月老。（圖／記者周淑萍攝）
▲到月老廟求紅線也要記得還願勿食言。（圖／記者周淑萍攝）
再來也有許多過來人分享經驗，提醒大家一定要記得「還願勿食言」，無論是成功遇見另一半、甚至是真的交往或結婚。而到底發展到什麼情況才要還願呢？有人認為配對成功、斬斷爛桃花就需要還願了，但也有網友分享，「我去拜的月老廟，工作人員說要結婚再去還願就好」。因為眾人許願內容不同及尊重各廟宇有不同習俗，建議大家參拜時詢問廟方人員最準確。

▲參拜月老「5大注意事項」網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲參拜月老「5大注意事項」網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
不少網友也提醒「紅線勿亂求」，分享「抽籤或是紅線都要擲筊」、「月老說拿幾條紅線就拿幾條，千萬不可多拿」，叮嚀大家不要太過貪心或是強求紅線，以免冒犯神明，反而會讓自己的感情路變坎坷。

而參拜時的「服裝端莊整齊」也很重要，建議不要穿著太過暴露，也不要戴帽子、墨鏡或口罩，月老才好看清楚你的五官與長相。另外像是「勿撐傘入廟」，則因為雨傘諧音的緣故，被認為「姻緣很可能會『散』掉，也離身旁拿傘的人遠一點，摺疊傘也要先放進包包」；還有像是喝平安福圓茶時，切忌再熱都不要吹涼，會有把「緣分吹散」的顧慮。為了天賜良緣，這些容易忽略的拜拜禁忌還是寧可信其有，祝大家早日脫單！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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