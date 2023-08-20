李玟怒槓《好聲音》都為他！周菲戈沉默1個月發聲：對不起老師
國際天后李玟（CoCo）生前錄製選秀節目《中國好聲音》，飽受製作單位不公平對待，腳傷嚴重仍堅持登台，導致此後無法跳舞，在她離世後控訴影音檔案陸續外流，李玟隊上的學員終於打破沉默，頂著龐大壓力爆出錄製黑幕，繼王澤鵬坦承節目組並未轉達要扶持李玟的訊息之後，另一學員周菲戈今（20）日首度發聲，坦言這2天都難以成眠，公開致歉「對不起，老師」。
記者江芷稜/綜合報導
周菲戈透露去年9月第一次在《好聲音》錄製現場見到李玟，他清楚記得那一刻，CoCo早就做足功課，手上拿著10幾頁筆記，對於5個學員經歷瞭如指掌，也聽過他們的demo。李玟與學員交流時相當放鬆，甚至脫了鞋子，一隻腳踩在凳子上坐著，笑說：「我喜歡脫鞋，這樣舒服，你也可以，首先要讓自己舒服」。
選秀賽制從22進11、11進4，最後每隊只能有1人晉級決賽，當時其他戰隊仍有3名學員，李玟戰隊剩2個人，其他隊伍第2名成員進入待定環節，周菲戈的分數88.3即使高於其他人仍被迫淘汰，讓李玟不服氣，直接在現場怒槓節目組，雙方因衝突種下心結。
李玟給周菲戈的微信語音裡，表示把學員當成自己的孩子，要為他們負責，關心他們未來的出路，遍尋專業人士製作好音樂，不斷暖心鼓勵「你一定行的」，周菲戈難過表示：「這一年以來，我時常會想，其實這一切的起因是不是都是因為我，老師是因為我才發生的一切。沒有我，沒有參加《好聲音》，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麼多事。」
自從李玟指控遭《好聲音》製作單位惡整的9分鐘錄音檔曝光後，周菲戈坦言2天沒有闔眼了，「從老師走了的那一刻起，我感覺我的人生就改變了，我不知道每一天在發生什麼，我應該怎麼做。老師已經走了，太多事情沒辦法報答，我不知道我還有沒有機會成為她的驕傲。對不起，老師」。網友則留言安慰他「能發聲已經是頂住壓力了，好勇敢」、「願以後你可以帶著Coco的希望到更大的舞台唱歌」、「你沒有對不起Coco，繼續帶著她的期望走下去吧！」