迷客夏今起買一送一！星巴克兩杯6折　七夕手搖飲優惠珍煮丹2杯99

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迷客夏8月21日至8月23日連3天，下午2時～6時開跑「買ㄧ送ㄧ」優惠，全台任一迷客夏門市（櫃位店除外），現場購買大杯單茶拿鐵系列（紅/綠/烏/青/麥），即贈送「琥珀高峰烏龍」。提醒大家，限門市現場自取訂單，外送/迷點(自取/外送)/外送平台皆不適用；每筆訂單限贈乙杯；當筆即贈，不可累計；不可更換其他品項；贈送之烏龍茶可自費加料。
📌珍煮丹「泰泰鮮奶茶」兩杯99元
珍煮丹8月22日七夕情人節，一日限定泰泰鮮奶茶大杯「兩杯99元」（原價150元）現賺51元，一人限購 2 組，即 4 杯。提醒大家，限現場購買、UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加此活動；可加價加購配料/自備環保杯可折抵；不與其他優惠併用。
📌七夕情人節！連喝2天星巴克「兩杯6折」
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克1314七夕滿額贈玫瑰花
8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。