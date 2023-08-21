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迷客夏今起買一送一！星巴克兩杯6折　七夕手搖飲優惠珍煮丹2杯99

▲七夕情人節一起喝甜蜜手搖飲咖啡懶人包！迷客夏今起「買ㄧ送ㄧ」連3天，買大杯單茶拿鐵送琥珀高峰烏龍；珍煮丹「泰泰鮮奶茶兩杯99元」，星巴克七夕情人節雙重優惠還送玫瑰花。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲七夕情人節一起喝甜蜜手搖飲咖啡懶人包！迷客夏今起「買ㄧ送ㄧ」連3天，買大杯單茶拿鐵送琥珀高峰烏龍；珍煮丹「泰泰鮮奶茶兩杯99元」，星巴克七夕情人節雙重優惠還送玫瑰花。（圖／翻攝自迷客夏FB）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節約另一半一起喝甜蜜！手搖飲迷客夏今（21）日「買ㄧ送ㄧ」連3天，買大杯單茶拿鐵送琥珀高峰烏龍；珍煮丹則有泰泰鮮奶茶「兩杯99元」，星巴克七夕情人節雙重優惠懶人包，滿額贈送玫瑰花。

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📌迷客夏「買ㄧ送ㄧ」連喝3天
迷客夏8月21日至8月23日連3天，下午2時～6時開跑「買ㄧ送ㄧ」優惠，全台任一迷客夏門市（櫃位店除外），現場購買大杯單茶拿鐵系列（紅/綠/烏/青/麥），即贈送「琥珀高峰烏龍」。提醒大家，限門市現場自取訂單，外送/迷點(自取/外送)/外送平台皆不適用；每筆訂單限贈乙杯；當筆即贈，不可累計；不可更換其他品項；贈送之烏龍茶可自費加料。

▲迷客夏今起「買ㄧ送ㄧ」連喝3天。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲迷客夏今起「買ㄧ送ㄧ」連喝3天。（圖／翻攝自迷客夏FB）
📌珍煮丹「泰泰鮮奶茶」兩杯99元
珍煮丹8月22日七夕情人節，一日限定泰泰鮮奶茶大杯「兩杯99元」（原價150元）現賺51元，一人限購 2 組，即 4 杯。提醒大家，限現場購買、UberEats/Foodpanda/你訂平台不參加此活動；可加價加購配料/自備環保杯可折抵；不與其他優惠併用。

▲夏日喝手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats外送泰奶買一送一、清心福全冰淇淋系列現折5元、翰林茶館大杯飲品免費升級特大杯、加入不要對我尖叫LINE會員，0.0零酒精特調系列現折30元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹七夕情人節一日限定優惠，8月22日當天「泰泰鮮奶茶」兩杯99元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌七夕情人節！連喝2天星巴克「兩杯6折
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克數位體驗「買1送1」還沒結束，又有隱藏優惠被挖出，外送平台foodomo指定飲品「2杯6折」，巧克力可可碎片星冰樂，一杯只要96元！85度C歡慶19週年祭出「第二杯25元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克七夕情人節，今起「兩杯6折」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克1314七夕滿額贈玫瑰花
8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。
 

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