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運動會友！趙天麟與市長約晨跑　感受曼谷魅力

▲趙天麟與曼谷市長查察（中紅衣）相約在曼谷市區公園晨跑，一同感受城市魅力。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲趙天麟與曼谷市長查察（中紅衣）相約在曼谷市區公園晨跑，一同感受城市魅力。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者陳威叡／台北報導

台灣與泰國國會議員友好協會會長暨民進黨立委趙天麟近日率團訪問泰國，同時出席泰國信賴台灣之友會成立大會，在期間除安排與曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）一同午宴，交換經貿、觀光產業經驗外，雙方更以運動會友，相約至曼谷市區公園晨跑，一同感受曼谷城市魅力。對於此次難忘的經驗，趙天麟表示，慢跑過程中，也讓他認識到查察對於路權努力及人本環境重視與貢獻，值得高雄借鏡、學習。

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曼谷市長查察曾擔任泰國交通部長，因熱愛慢跑、健身，被當地網友稱為「地表最強的男人」。而在去年2022年5月12日舉行曼谷市長選舉中，查察獲得51.8%得票率、近138萬張選票，更創下史上最高票紀錄。

趙天麟此次出訪泰國並拜訪曼谷市長查察，他說，查察多次訪問台灣，展現對台友善的態度，而且本人不僅親民且非常熱情，此外也誇讚曼谷擁有旺盛的活力與豐富的文化內涵，也是所有台灣人喜歡造訪的城市，而高雄與曼谷同樣面臨城市擴張和基礎設施建設的挑戰，期盼台泰雙方在後疫情時代，能有更多雙邊實質情感與交流。

趙天麟表示，泰國在疫情後迅速恢復，台泰經貿關係在總統蔡英文新南向政策鼓勵、駐泰代表處等多方協助下，台灣成為泰國第3大外來投資來源，尤其曼谷更是台灣人最喜愛去的城市之一，截至今年6月，赴泰台灣旅客就接近40萬人次。但也注意到，近年來年輕泰國觀光客來台人數也持續增加，也歡迎所有泰國朋友到高雄旅遊。

查察則說，台灣與泰國在後疫時代，應該更加擴大產業、觀光、文化及交通運輸等領域上的合作，共同為2座城市的繁榮、安全持續打拼。雖然兩人都是首次見面，但希望友誼長存。

查察表示，台泰雙方在文化、飲食與政策上，有許多互相學習、交流的機會，過去他也曾到訪台灣，留下深刻的印象與體驗，現在他擔任市長，正積極學習台灣使用電動車的模式，並進一步落實到曼谷的公眾運輸交通。

而雙方同樣熱愛慢跑，熱情的查察也親自邀請趙天麟晨跑，隔日清晨5點從曼谷市區倫披尼公園（Lumphini Park）與一路至班嘉奇蒂公園，路程約10公里。對此趙天麟說，過程中查察向他介紹，為了讓行人有更寬廣的空間，他上任這1年除了拓寬許多交通要道的人行道，把市區內老舊的菸廠空間重新規畫，拆除部分廠房，優化成行道及公園，並推出交通控制項目（BATCP）管理曼谷交通號誌及車流，民眾還可以隨時用APP查詢。

趙天麟表示，慢跑過程中，也讓他認識到查察對於路權努力及人本環境重視與貢獻，值得高雄借鏡、學習。

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