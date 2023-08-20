運動會友！趙天麟與市長約晨跑　感受曼谷魅力

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟此次出訪泰國並拜訪曼谷市長查察，他說，查察多次訪問台灣，展現對台友善的態度，而且本人不僅親民且非常熱情，此外也誇讚曼谷擁有旺盛的活力與豐富的文化內涵，也是所有台灣人喜歡造訪的城市，而高雄與曼谷同樣面臨城市擴張和基礎設施建設的挑戰，期盼台泰雙方在後疫情時代，能有更多雙邊實質情感與交流。
趙天麟表示，泰國在疫情後迅速恢復，台泰經貿關係在總統蔡英文新南向政策鼓勵、駐泰代表處等多方協助下，台灣成為泰國第3大外來投資來源，尤其曼谷更是台灣人最喜愛去的城市之一，截至今年6月，赴泰台灣旅客就接近40萬人次。但也注意到，近年來年輕泰國觀光客來台人數也持續增加，也歡迎所有泰國朋友到高雄旅遊。
查察則說，台灣與泰國在後疫時代，應該更加擴大產業、觀光、文化及交通運輸等領域上的合作，共同為2座城市的繁榮、安全持續打拼。雖然兩人都是首次見面，但希望友誼長存。
查察表示，台泰雙方在文化、飲食與政策上，有許多互相學習、交流的機會，過去他也曾到訪台灣，留下深刻的印象與體驗，現在他擔任市長，正積極學習台灣使用電動車的模式，並進一步落實到曼谷的公眾運輸交通。
而雙方同樣熱愛慢跑，熱情的查察也親自邀請趙天麟晨跑，隔日清晨5點從曼谷市區倫披尼公園（Lumphini Park）與一路至班嘉奇蒂公園，路程約10公里。對此趙天麟說，過程中查察向他介紹，為了讓行人有更寬廣的空間，他上任這1年除了拓寬許多交通要道的人行道，把市區內老舊的菸廠空間重新規畫，拆除部分廠房，優化成行道及公園，並推出交通控制項目（BATCP）管理曼谷交通號誌及車流，民眾還可以隨時用APP查詢。
趙天麟表示，慢跑過程中，也讓他認識到查察對於路權努力及人本環境重視與貢獻，值得高雄借鏡、學習。