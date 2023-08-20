Melody首度公開談婚變！「在3月就離婚」認了很痛苦：勇敢往前走
44歲藝人Melody（殷悅）上月宣布與大15歲富商老公吳育奇離婚，結束17年婚姻，之後還爆出奪產爭議，震驚各界。她近日與王貞妮重新開錄Podcast《姐妹悄悄話》，首度談論婚變一事，她表示其實早在3月就離婚了，會選擇7月才公布是因為想把對家人的影響降到最低，她透露內心的糾結和痛苦已經好幾年了，接下來會勇敢往前走，讓自己人生下半場活得更精彩。
記者郭佩蓉/綜合報導
Melody上個月7日宣布離婚消息後，就出現各種爆料，像是傳出Melody為爭奪上億房產誘導吳育奇簽不平等離婚協議，更傳出吳育奇委任律師到北院民事遞狀申告「離婚協議無效之訴」，不過就在此時，Melody便悄悄刪掉了宣布離婚的貼文，也引發外界聯想。對此，Melody也解釋，撤除離婚文章僅是天大的巧合，當時只是覺得差不多可以告一個段落，單純考量到工作都會用到社群版面，加上離婚貼文已發出一段時間，應該已經達到了公告的效果，與經紀人討論過後決定將文章隱藏，不然會對之後的第一篇工作發文不公平。
Melody透露早在3月就已辦妥離婚，身分證配偶欄目前已恢復空白，會選定在7月公布是想降低對家人的影響，因為她都會趁暑假帶家人回美國娘家，剛好有段時間緩衝。而她兩個家人即將進入青春期，Melody也請教多位專家、前輩，詢問完以後決定誠實告訴家人，「最好的方法就是誠實面對，不要以為他們聽不懂，他們都知道」。
對於前夫的指控，Melody沒有反駁，只表示世界上沒有絕對的受害者，很多事是一體兩面的，這段時間她非常難受，一人在台灣其實很無助，都靠王貞妮、經紀人和好朋友陪伴，甚至曾三天三夜不吃不喝，好友怕她受不了，還拿水餵她喝，她一度以為自己要窒息了，但事情發生也只能面對，最終靠著母性重新站起，希望給家人做榜樣。最後，她也表示自己的內心的糾結和痛苦已經好幾年了，接下來會勇敢往前走，讓自己人生下半場活得更精彩。