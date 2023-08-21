電動車原料豐富！印尼官員：特斯拉擬投資 建電池材料廠
越南版特斯拉越快（VinFast）近期赴美上市，引起商界議論紛紛，而特斯拉（Tesla）則計畫前往東南亞尋找原料。印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）14日表示，特斯拉計畫在印尼投資生產電動車的電池材料，不過不考慮建車廠。
國際中心賴正琳／綜合報導
盧胡特在Instagram上發文指出，自己最近在舊金山行期間，率領1名印尼代表與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面，當時馬斯克提到這項投資計劃。他說，馬斯克與他會面時表示希望能投資鋰電池材料的製造，投資額預計會相當大。
不過盧胡特也說，馬斯克強調，特斯拉並不打算在印尼建車廠。另外，馬斯克預計也將透過旗下的衛星通訊服務星鏈（Starlink）將網路帶到印尼一些偏遠角落，特斯拉預計在幾個月後正式公開此消息。
2022年印尼的鎳產量達到160萬噸，位居世界第一；而印尼的鎳儲量約2,100萬噸，與澳洲並列第一，為了避免本土資源遭掠奪，印尼原本在2020年開始就禁止鎳礦出口，不過中國藉由一帶一路合作在當地投資建設煉鎳廠，並在過去兩年多間將多數鎳礦運往中國，藉以發展電動車產業。如今美國特斯拉也盯上印尼的鎳礦，將引發搶奪資源大戰。