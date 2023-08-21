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超商「3隱藏服務」！第1個取包裹超方便　一堆人不知道

▲超商店員分享「3隱藏服務」，忘記帶證件也能開APP領已付款的0元包裹，一堆人不知道。（圖／業者提供）
▲超商店員分享「3隱藏服務」，忘記帶證件也能開APP領已付款的0元包裹，一堆人不知道。（圖／業者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣超商服務愈來愈多元，還有你沒解鎖的「隱藏服務」嗎？一名超商女店員分享一堆人不知道的「3隱藏服務」，就算忘了帶證件，只要有帶手機就能快速領包裹，此外超商機台還能叫計程車，買6個現烤蛋塔或炸雞，都能請店員用「盒裝」。網友聞訊驚呼：「居然有1的功能，每天開APP也完全不知道！」

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原PO在Dcard分享以下3隱藏服務：

1、開APP領領0元包裹免看證件

這個服務真的「超推薦」，只要透過官方APP，0元包裹就可以「免看證件，直接領取」。原PO教學，首先只要打開「全家便利商店」APP，點選首頁的「包裹」，裡面可以看到自己所有待取的包裹，接著點選「顯示快速取貨條碼」，將條碼拿給店員刷，就可以直接領包裹了。

▲全家APP「包裹」功能可顯示快速取貨條碼，就算沒帶證件，也能領已付款的0元包裹。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全家APP「包裹」功能可顯示快速取貨條碼，就算沒帶證件，也能領已付款的0元包裹。（圖／記者徐銘穗攝）
2、用機台叫計程車

使用手機叫車時，可能會出現定位錯亂狀況，讓計程車無法停在指定位置。但使用全家機台Famiport叫計程車，車子都能精準停店門口，方便又快速。實際操作方法為，在機台點選首頁的「服務寄件」，再點「台灣大車隊」，就可以成功叫車了。

▲超商機台叫計程車，不容易出現定位錯亂情形，7-11、全家、萊爾富與OK都有此服務。（圖／翻攝Dcard）
▲超商機台叫計程車，不容易出現定位錯亂情形，7-11、全家、萊爾富與OK都有此服務。（圖／翻攝Dcard）
3、隱藏美食：現烤炸物

原PO最後為大家公開全家的隱藏美食，就是炸雞桶與蛋塔盒，目前只有少數指定門市才有銷售，建議大家先詢問店員。她說只要買6個蛋塔，就可以請店員提供蛋塔盒，炸烤物則是任選6入就可裝入炸雞桶。而她最推的烤物是日本黃金腿排、辣味炸棒腿與翅包飯。

文章曝光後引發討論，網友驚呼「居然有1的功能 每天開app也完全不知道」、「不用看證件蠻方便的」、「計程車真的很方便，而且司機完全不會找錯地方」、「好想吃雞腿排！我爸說雞翅包飯也好吃」、「腿排是日本全家的味道」。

▲原PO讚全家現烤炸物是隱藏美食，她最推日本黃金腿排、辣味炸棒腿與翅包飯。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO讚全家現烤炸物是隱藏美食，她最推日本黃金腿排、辣味炸棒腿與翅包飯。（圖／翻攝Dcard）
不過，也有同為全家店員的網友抱怨，指第1點超難用，「有些店包裹位置不是照號碼放，所以還是要另外輸入末三碼才能找包裹，真的可以直接跟我說末三碼就好」。

事實上，以上全家3隱藏服務的第2點，7-11、萊爾富與OK也都有，同樣是利用超商內機台，點選計程車叫車服務，只需要輸入手機號碼並選擇計程車車隊，簡單幾步驟就能免費代叫計程車。7-11的會員點數甚至可以拿去博客來買書，或是折抵星巴克消費。

此外，韓劇裡常常出現的在超商煮泡麵的場景，在台灣超商也能實現！只要到有「韓國自助煮麵機」的萊爾富、OKmart門市，購買指定泡麵，也可以另外搭配雞蛋、年糕等食材，就會拿到特製的鋁箔紙碗，按照機器步驟操作，5鐘就能吃到熱騰騰的現煮鍋麵。

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