高虹安遭控涉貪被起訴喊冤！律師黃帝穎PO文打臉嗆：鐵證如山

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20日，黃帝穎也在臉書上PO文，表示「高虹安詐領助理加班費鐵證如山」。黃帝穎指出，高虹安在T台專訪中，高聲強調自己助理「絕對都有真正工作的事實」，因此只要助理有實質工作、加班的行為，就可依法請領助理費，但不能因事後，助理回捐辦公室公積金，就反過來否定助理沒有加班事實、故意「詐領」這筆款項。
黃帝穎更指出高辦主任黃惠玟（小兔）與助理吳達偉（Z9)，於2020年2月27日，雙方提及有關加班費的對話紀錄，內文提到「大部分這筆加班費，助理都沒份」，甚至談到「這項目不是實報實銷、都拿助理人頭領出，退現金」等對話。黃帝穎表示，這個對話紀錄「直接打臉高虹安」，甚至諷高虹安根本是「電視謊話冠軍」。
據了解，高虹安被控任職立委期間，涉嫌詐領助理費46萬元，遭北檢起訴，為此，高虹安還高調上政論節目喊冤，但有知情人士點出，這46萬元是北檢掌握高虹安「2020年2月到2020年12月」所詐領的費用，但高虹安在2022年11月競選新竹市長期間，才被爆出公積金醜聞，因此合理推測，公積金制度在2020年至2022年持續存在，也就是說46萬元只是冰山一角。
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