七夕情人節8/22登場！醫曝「接吻5大好處」：有助美容還能減肥

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡保護心臟： 接吻可以釋放荷爾蒙，如多巴胺和催產素，這些荷爾蒙能夠提升情緒，減少壓力和焦慮。長期處於高壓狀態，對心臟健康有不良影響，而情感上的連接和愉悅感可能對心臟產生正面影響。一些研究表示，親吻可能會導致血管擴張，對降低血壓有益。然而，這種效應可能是短暫的，還是需要在健康的生活方式背景下才能產生持久的效果。
🟡減輕壓力：接吻可以刺激多巴胺釋放，這是一種與愉悅感和快樂情緒相關的神經傳遞物質，多巴胺的增加可讓人感到幸福、愉悅和舒適，進而減輕壓力。此外，「催產素」在接吻時也會釋放，它是一種荷爾蒙，與產後母親和嬰兒之間的親密聯繫有關，可以間接提高情感聯繫和愉悅感，從而減輕壓力和焦慮。
🟡美容和減肥：接吻時能同時牽動全身219塊肌肉，每分鐘會消耗6.4卡路里，且接吻還可以刺激分泌大量腎上腺素，讓人感覺精神舒暢、減少食慾；在美容方面，一些研究指出，接吻可以促進血液循環，使皮膚更有光澤，並增加臉部肌肉的運動。此外，接吻時可能會釋放出的荷爾蒙，除了可以讓人感到愉悅和放鬆，也對皮膚的外觀有所幫助。但接吻能否真正改善膚況，還需更多研究，減肥部分仍要養成適當的運動和飲食管理習慣。
🟡預防牙齒問題：接吻本身不能直接預防牙齒問題，但可能對口腔健康產生某些間接的影響，包括「刺激唾液分泌」，有助於維持口腔的濕潤狀態並清除食物殘渣、唾液中的鈣和磷，可以幫助加強牙齒結構，此外，接吻時可能在口腔中交換細菌，但這些細菌不一定都是有害的，有時候甚至可以導致身體對特定細菌的抵抗能力提高。不過若伴侶有牙齒或口腔健康問題，這種交換也可能增加染上牙齒疾病的風險。
🟡增強免疫力：在接吻過程中，口腔黏膜的接觸可能會導致一些微小的傷口，從而使兩人的免疫系統產生輕微的反應，這種微小的免疫刺激可能有助於提高抗體的產生和免疫反應。此外，接吻釋放的賀爾蒙，與免疫系統的調節也有關。值得注意的是，上述影響不足以單獨將接吻，視為增強免疫力的主要方法。保持健康的生活方式、均衡飲食、運動、充足的睡眠，還是對於增強免疫力更加重要。