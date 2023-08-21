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中壢「茶の魔手」開幕8天突店休！店員曝內幕　明起採新營業模式

▲茶之魔手福州店今（21）日店休1日，老闆也公告「營業新模式」，提醒特地朝聖民眾別撲空了。（圖／茶の魔手-中壢福州店）
▲茶之魔手福州店今（21）日店休1日，老闆也公告「營業新模式」，提醒特地朝聖民眾別撲空了。（圖／茶の魔手-中壢福州店）

記者潘毅/綜合報導

「手搖飲南霸天」茶之魔手（茶の魔手）進軍北部，位於桃園中壢區的福州店自8月13日開始營業，沒想到自開幕後，門口前天天出現大批排隊人潮，還有店員吐露累癱內幕，除了今（21）日店休1日之外，老闆也公告「營業新模式」，提醒特地朝聖民眾別撲空了。

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日前茶之魔手（茶の魔手）進軍桃園的消息，引發北部茶魔迷的振奮，因為終於不用再跑大老遠才能喝上這一杯。因此8月13日中壢福州店開幕後，推出買3送1等優惠，店家門口天天湧現大量排隊人潮，等待數小時都是基本。

▲福州店自8月13日開始營業，沒想到自開幕後，店家門前天天出現大批排隊人潮，店員都快累癱了，因此今（21）日店休1日。（圖／茶の魔手-中壢福州店）
▲福州店自8月13日開始營業，沒想到自開幕後，店家門前天天出現大批排隊人潮，店員都快累癱了，因此今（21）日店休1日。（圖／茶の魔手-中壢福州店）
如此盛況也讓店內員工不堪負荷，飲料搖到手軟，甚至發文透露「從我早上8:30到中壢魔手的店，到現在稍稍停止已經1706杯了，手都沒停過，山渣烏、青梅系列泡到手都快軟掉了」，因此店家在上周六宣布，今（21）日將店休一天，老闆同時宣布將在明（22）日重新營業後，調整營業時間模式，暫定為「早上8點至售完為止」，特地提醒朝聖民眾別撲了空。

其實過去茶之魔手主要展店都在南部地區，但近年來北部也出現零星的門市，包含宜蘭縣、新竹縣等，沒想到此次桃園展店出現如此盛況，也顯見「手搖飲南霸天」的名號絕非空穴來風。


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