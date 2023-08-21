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《金師傅》金旻載來台灣挺完安孝燮！隔天飛泰國見李聖經牽手熱舞

▲《浪漫醫生金師傅3》元老班底金旻載（右圖左）力挺安孝燮（左）跟李聖經的見面會。（圖／讀者提供、__ipeachyou__Twitter）
▲《浪漫醫生金師傅3》元老班底金旻載（右圖左）力挺安孝燮（左）跟李聖經的見面會。（圖／讀者提供、__ipeachyou__Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓劇《浪漫醫生金師傅3》深受觀眾喜愛，男主角安孝燮19日特地在台會粉絲，同劇演員金旻載義氣相挺，雙帥台灣合體掀起討論；豈料金旻載20日就飛到泰國曼谷，現身力挺該劇女主角李聖經的見面會，2人還在台上牽手熱舞，讓當地粉絲又驚又喜，金旻載因此被網友笑虧是「巡好朋友的亞洲巡迴活動」。

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▲《浪漫醫生金師傅3》金旻載（右）出席安孝燮台北粉絲見面會。（圖／D-SHOW、讀者提供）
▲金旻載（右）19日出席安孝燮的台北粉絲見面會。（圖／D-SHOW、讀者提供）
金旻載是《浪漫醫生金師傅》系列劇的元老班底，廣為韓劇迷熟知，他日前到台灣旅遊，恰巧碰上同劇男主角安孝燮在台舉辦見面會，便抽空現身會場，活動尾聲時，安孝燮突然介紹10年的好友，他說：「你可以跟大家打招呼嗎？旻載！」金旻載突然被Cue有點不知所措，他轉身拿下口罩整理妝容後，害羞表示：「大家好，哇！你來這招嗎？大家好，我是金旻載。」安孝燮就說：「旻載剛好來旅遊，時間也對的上，今天就來現場玩了，旻載謝謝你來，接下來我要唱最後一首歌，你要聽完再走喔！」

金旻載19日結束台灣旅遊後，20日直接現身泰國曼谷，力挺《金師傅》女主角李聖經的粉絲見面會，李聖經同樣是在活動尾聲介紹他出場，表示是要送給大家的「驚喜禮物」，金旻載就走到舞台中央，跟李聖經手牽手問候大家。

不僅如此，人來瘋的李聖經更要求金旻載跳舞，金旻載聽話的隨著音樂舞動，甚至走到觀眾席中央搖擺，李聖經也熱舞加入表演，2人貼身尬舞的畫面，讓全場尖叫聲不斷。

▲▼金旻載現身李聖經的曼谷見面會，場上2人熱舞炒熱氣氛。（圖／__ipeachyou__Twitter）
▲▼金旻載現身李聖經的曼谷見面會，場上2人熱舞炒熱氣氛。（圖／__ipeachyou__Twitter）
▲▼金旻載現身李聖經的曼谷見面會，場上2人熱舞炒熱氣氛。（圖／__ipeachyou__Twitter）
 

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