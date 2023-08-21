《金師傅》金旻載來台灣挺完安孝燮！隔天飛泰國見李聖經牽手熱舞
韓劇《浪漫醫生金師傅3》深受觀眾喜愛，男主角安孝燮19日特地在台會粉絲，同劇演員金旻載義氣相挺，雙帥台灣合體掀起討論；豈料金旻載20日就飛到泰國曼谷，現身力挺該劇女主角李聖經的見面會，2人還在台上牽手熱舞，讓當地粉絲又驚又喜，金旻載因此被網友笑虧是「巡好朋友的亞洲巡迴活動」。
記者陳雅蘭/綜合報導
金旻載是《浪漫醫生金師傅》系列劇的元老班底，廣為韓劇迷熟知，他日前到台灣旅遊，恰巧碰上同劇男主角安孝燮在台舉辦見面會，便抽空現身會場，活動尾聲時，安孝燮突然介紹10年的好友，他說：「你可以跟大家打招呼嗎？旻載！」金旻載突然被Cue有點不知所措，他轉身拿下口罩整理妝容後，害羞表示：「大家好，哇！你來這招嗎？大家好，我是金旻載。」安孝燮就說：「旻載剛好來旅遊，時間也對的上，今天就來現場玩了，旻載謝謝你來，接下來我要唱最後一首歌，你要聽完再走喔！」
金旻載19日結束台灣旅遊後，20日直接現身泰國曼谷，力挺《金師傅》女主角李聖經的粉絲見面會，李聖經同樣是在活動尾聲介紹他出場，表示是要送給大家的「驚喜禮物」，金旻載就走到舞台中央，跟李聖經手牽手問候大家。
不僅如此，人來瘋的李聖經更要求金旻載跳舞，金旻載聽話的隨著音樂舞動，甚至走到觀眾席中央搖擺，李聖經也熱舞加入表演，2人貼身尬舞的畫面，讓全場尖叫聲不斷。