大蛇丸頻道流量崩跌！本人回應了 承諾「2改變」：不讓大家擔心
百萬Youtuber團體「狠愛演」自2020年無預警宣布解散，成員各自發展，其中最具喜感的「大蛇丸」在單飛後，個人頻道也經營到擁有105萬訂閱，但被觀眾發現近期影片流量卻呈現「雪崩式」下跌，對此，他本人也正面樂觀回應了。
記者潘毅/綜合報導
日前一位蛇丸的粉絲於論壇《Dcard》上提到，蛇丸在4年前剛創立個人頻道時，幾乎每部影片流量都破百萬，但到了近一年新片都剩下60萬，最近則更慘，新片流量幾乎剩2~30萬，不禁擔憂「怎麼會這樣？會不會蛇丸要殞落了？」而貼文也獲得廣大粉絲回應，多數意見都希望蛇丸能嘗試除了「吃」以外的題材，也希望他能顧好自己身體。
對此，大蛇丸也在個人IG上回應：「首先謝謝家人朋友與粉絲們的關心，我很感動，看到很多粉絲們幫我說話，我相當相當的感動！我沒有被影響太多，每天還是很開心，拍片的初衷就是帶給大家快樂，只要你們還有快樂我就會一直拍下去！」同時也承諾將做出2個改變：「日後會多多嘗試其他方面主題，增加頻道多元性，也會努力控制體重，不讓大家擔心！」
貼文下方引來許多粉絲力挺，好友阿滴表示「其實現在yt整體流量都在降 新聞這樣寫你很不公平」；「狠愛演」夥伴胡椒也打氣：「哈！就是要開心」。