全聯找到「七夕神物」！饕客狂喊好吃 主婦也推：買回家還能拜拜
一年一度的七夕情人節，即將在明（22）日到來，許多民眾已經準備好度過浪漫的一天。但其實七夕當天，還有其他的意義存在。近期就有民眾在全聯看到一款「七夕神物」，味道與CP值不錯，甚至在七夕當天「還能買來拜拜」。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文分享，自己在逛全聯時，看到一款雞腿油飯，決定買回家品嚐看看，沒想到味道十分不賴，麻油香十分足夠，油飯中有香菇、肉燥等配菜，紅蔥頭香氣也有，還有整隻大雞腿，對比99元售價，讓原PO直呼「適合小鳥肚的胃，雞腿很可以！」
不少老饕一看照片也大讚「明天來吃吃看 這雞腿很有誠意」、「99的話很便宜耶」、「光大雞腿就不少錢了，雞腿問過至少70-80跑不掉」、「狀元油飯真的好好吃，當初兒子的彌月禮就是選他們家」；但也有人表示「中午才看到，只是我看那油飯有點少，就放棄買了」、「飯蠻少的，偏貴」、「有吃過，好吃，不過有酒味太重」。
此外也有許多婆媽立刻想到「七夕可以買來拜床母」、「感覺還不錯耶，可以買來拜床母娘娘」；事實上在七夕這天，除了是牛郎織女相間的情人節之外，也是「七星娘娘」的誕辰，祂是兒童的守護神，這天不少民眾會買油飯、麵線、麻油雞等物祭拜，以祈求嬰、幼兒平安長大。