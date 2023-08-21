前NCC專門委員拾林木生火！慘釀玉山大火延燒12天 一審判決出爐
國家通訊傳播委員會（NCC）南區監理處前專門委員喬建中，在2021年5月和4名同行山友，在玉山國家公園內焚燒木材不慎造成森林大火，火勢延燒11天才控制，南投地檢署日前依違反《森林法》失火燒燬他人森林等罪起訴喬建中等5人，今（21）日一審判決結果出爐，喬等人因觸犯竊取森林主產物，5人全被判處2個6月徒刑，併科罰金60萬元；失火燒毀國家森林罪，喬建中判處有期徒刑6月，另4人分別遭判2至6個月徒刑。
記者林莞茜／綜合報導
南投地方法院指出，2021年5月15日，喬建中等人下午抵達杜鵑營地後，有人撿拾枯損、倒伏之竹木及餘留之根株、殘材之森林為生火之用，再持鋸子將刺柏及樹木分鋸成木塊，過程中因生火不順利，一夥人又再起身撿拾四周枯枝、松針，並擲入營火堆中，涉共同竊取森林主產物，並順利點燃木塊生起營火，由於杜鵑營地禁止生營火，但身為領隊之喬建中過程中未阻止鍾明志生火行為，其他人亦有協助生火行為。
接著待一夥人生完營火後，應注意營火堆及杜鵑營地外側地質為易燃之乾燥深厚腐植土，容易引燃後造成火勢蔓延，且要確實熄滅火源，以避免延燒四周遍佈之腐植層及玉山箭竹，喬建中等人均疏於注意即行入睡，導致該營火堆下方腐質層燃燒後往南延燒，並延燒四周林地；然喬建中在隔日凌晨起床時發現地面已有火勢，卻自行決定撲救未即時通報消防隊，又未再確認火勢是否已熄滅而返回天幕休息，之後因地底腐質層燃燒蔓延並引燃地面玉山箭竹、松針及林木，失火燒燬國家森林，又因大面積延燒，直到5月27日方才控制火勢。
南投法院審理後認定，相關人等有竊取國家林木之事實，而且有違反《森林法》規定，觸犯竊取森林主產物罪及失火燒毀國家森林罪，竊取森林主產物部分，5人全被判處2個6月徒刑，併科罰金60萬元；失火燒毀國家森林罪，喬建中判處有期徒刑6月，另4人分別遭判2至6個月徒刑。
此外，農委會林務局也向涉案人等提起2.8億民事求償，目前已由民事庭審理中。