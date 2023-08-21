36萬人投票！投胎要當元斌或「三星會長」李在鎔　壓倒性結果曝光

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📍雙方小檔案：
🟡「外貌代表」元斌
身高：178 公分
年齡：45 歲
身價：2020年預估135億韓元（約新台幣32億）
韓星元斌2000年因出演韓劇《藍色生死戀》後爆紅，但在2010年演出電影《大叔》後就息影十年多，只在一些廣告中現身，但其凍齡顏值一直讓粉絲驚豔，紛紛惋惜他不演戲實在太可惜。
🟡「財力代表」李在鎔
身高：182 公分
年齡：55 歲
身價：淨資產約 83 億美元（約新台幣2653億）
李在鎔是南韓三星集團的現任會長，出身豪門的他學歷也相當驚人，是韓國首爾大學東亞歷史系畢業，之後到日本慶應大學拿到工商管理學碩士，他在2020年後接管三星集團，是韓國最具權勢的男人之一。
最終這項投票吸引了36萬位韓國網友投票，最終結果竟是「財力代表」李在鎔以71%比例大勝，不少選擇成為「財力代表」李在鎔的網友表示「想當李在鎔，很想知道手上有巨大權勢的感覺」、「李在鎔的人生一定會很有趣」、「雖然元斌的臉蛋很了不起，但是在鎔的錢更了不起」、「想感受被錢淹沒的滋味」。
剩下29%選擇成為「外貌代表」元斌的網友則認為「選元斌，很好奇長得帥的人的人生怎麼過的」、「當然要當元斌，錢賺得夠用就好，三星集團的會長有那麼好當嗎」、「在鎔的肩膀有多少責任啊，不用工作又能悠閒生活的元彬最棒」、「大企業的會長一定需要一直工作而且不能休息」。