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36萬人投票！投胎要當元斌或「三星會長」李在鎔　壓倒性結果曝光

▲近期韓國一項網路投票引發30多萬人進行深入探討，如果你重生的話，會想成為男星元斌，還是三星會長李在鎔。（圖／ig@jaeyong3831、NAVER電影）
▲近期韓國一項網路投票引發30多萬人進行深入探討，如果你重生的話，會想成為男星元斌，還是三星會長李在鎔。（圖／ig@jaeyong3831、NAVER電影）

記者潘毅/綜合報導

如果人生能重來，你會想要擁有完美的外貌，還是幾百輩子都用不完的錢呢！近期韓國網路上一項投票引發30多萬人進行深入探討，「如果你重生的話，會想當男星元斌還是三星會長李在鎔？」而投票結果出爐，卻是壓倒性的差距。

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臉書粉專《韓網評論翻譯站》昨（20）日分享了一個韓國網路民調投票活動，題目為「如果重生的話，會選擇外貌還是財力？」而外貌代表是男星元斌、財力代表設三星集團會長李在鎔。

📍雙方小檔案：

🟡「外貌代表」元斌
身高：178 公分
年齡：45 歲
身價：2020年預估135億韓元（約新台幣32億）

韓星元斌2000年因出演韓劇《藍色生死戀》後爆紅，但在2010年演出電影《大叔》後就息影十年多，只在一些廣告中現身，但其凍齡顏值一直讓粉絲驚豔，紛紛惋惜他不演戲實在太可惜。

🟡「財力代表」李在鎔
身高：182 公分
年齡：55 歲
身價：淨資產約 83 億美元（約新台幣2653億）

李在鎔是南韓三星集團的現任會長，出身豪門的他學歷也相當驚人，是韓國首爾大學東亞歷史系畢業，之後到日本慶應大學拿到工商管理學碩士，他在2020年後接管三星集團，是韓國最具權勢的男人之一。

▲最終這項投票吸引了36萬位韓國網友投票，最終結果竟是「財力代表」李在鎔以71%比例大勝。（圖／翻攝《韓網評論翻譯站》）
▲最終這項投票吸引了36萬位韓國網友投票，最終結果竟是「財力代表」李在鎔以71%比例大勝。（圖／翻攝《韓網評論翻譯站》）
最終這項投票吸引了36萬位韓國網友投票，最終結果竟是「財力代表」李在鎔以71%比例大勝，不少選擇成為「財力代表」李在鎔的網友表示「想當李在鎔，很想知道手上有巨大權勢的感覺」、「李在鎔的人生一定會很有趣」、「雖然元斌的臉蛋很了不起，但是在鎔的錢更了不起」、「想感受被錢淹沒的滋味」。

剩下29%選擇成為「外貌代表」元斌的網友則認為「選元斌，很好奇長得帥的人的人生怎麼過的」、「當然要當元斌，錢賺得夠用就好，三星集團的會長有那麼好當嗎」、「在鎔的肩膀有多少責任啊，不用工作又能悠閒生活的元彬最棒」、「大企業的會長一定需要一直工作而且不能休息」。


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