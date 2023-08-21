台北暴雨淹水　張博洋改寫黃珊珊臉書文超酸

獨／國會助理加班費額度每月8萬多　高虹安專挑高薪助理報好報滿

▲新竹市長高虹安遭北檢起訴（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安遭北檢起訴（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安因助理加班費爭議，吃上《貪汙治罪條例》官司。辦案人員透露，替高虹安工作的公費助理，基本上沒有加班費，但立法院其實有替助理編列加班費預算，每名立委辦公室每月有8萬多元的額度可申請，高辦很聰明，不用薪資較低的助理名義申請，反而鎖定薪水較高的高階助理去申請加班費，用少少幾個人就能將額度申請完。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依據《立法院組織法》第32條規定，立法院有編列7萬9072元的立委問政費用，但公費助理預算則須經由各委員辦公室承辦人員，持通行證至立法院服務系統線上申辦，列印相關名冊經由委員簽名後，由立法院人事核對身分彙送主計處及總務處憑辦核撥作業。

換句話說，立法院有113名立委，每個委員辦公室申請加班費的模式都不同，但每名立委辦公室每個月有8萬多元加班費可申請，至於要怎麼報？可報加班幾小時？是否所有助理都報加班？由各委員辦公室決定。

不過，很多立委辦公室並未實施上下班打卡制，主要是因為助理工作屬責任制性質，不只白天在辦公室的工時，下班後也經常在處理公事，即使不打卡，大多數助理每個月除了領本薪以外，戶頭內通常都會多出另一筆錢。

假設，助理本薪5萬元，扣掉勞健保，實領48000元，但每月戶頭內會再另外多出一筆將近1萬3000多元的費用，這筆錢就是「加班費」，多數助理並不清楚加班費如何計算。

據了解，高虹安國會辦公室就是要求助理將這筆多出來的費用，約1至2萬多元上繳，變成辦公室的「公積金」；高虹安直接鎖定薪水較高的高階助理，一次46小時報好報滿，至於月薪僅2、3萬元的助理就不報加班，也就是說，在高辦工作沒有加班費可領。

辦案人員調查發現，高辦不給加班費，卻用助理名義報加班，還跟助理說「老闆有需要」，助理只能配合照辦，將款項從戶頭領出繳回，高辦則會另外提供助理獎金2000-3000元。

據了解，高虹安國會辦公室經常有新面孔出入，研判可能正是因為助理的工時太長，但薪水太少的緣故，導致助理來來去去。

也因為高虹安國會助理加班費爭議被搬上檯面，據了解，有勞團揚言要去國會勞檢立委助理的工時。

更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。

超時工作沒加班費只有獎金！高虹安助理抱怨：只領3700元有點少

高虹安立委辦公室零用錢多用途！前助理稱　參選黨代表也從中支出

雄監虐囚致死案！夜勤管理員非主導　輕判3年10月定讞

易寶宏服「爽監」原來是漏勾吸毒紀錄　蔡清祥說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀