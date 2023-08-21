獨／國會助理加班費額度每月8萬多　高虹安專挑高薪助理報好報滿

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換句話說，立法院有113名立委，每個委員辦公室申請加班費的模式都不同，但每名立委辦公室每個月有8萬多元加班費可申請，至於要怎麼報？可報加班幾小時？是否所有助理都報加班？由各委員辦公室決定。
不過，很多立委辦公室並未實施上下班打卡制，主要是因為助理工作屬責任制性質，不只白天在辦公室的工時，下班後也經常在處理公事，即使不打卡，大多數助理每個月除了領本薪以外，戶頭內通常都會多出另一筆錢。
假設，助理本薪5萬元，扣掉勞健保，實領48000元，但每月戶頭內會再另外多出一筆將近1萬3000多元的費用，這筆錢就是「加班費」，多數助理並不清楚加班費如何計算。
據了解，高虹安國會辦公室就是要求助理將這筆多出來的費用，約1至2萬多元上繳，變成辦公室的「公積金」；高虹安直接鎖定薪水較高的高階助理，一次46小時報好報滿，至於月薪僅2、3萬元的助理就不報加班，也就是說，在高辦工作沒有加班費可領。
辦案人員調查發現，高辦不給加班費，卻用助理名義報加班，還跟助理說「老闆有需要」，助理只能配合照辦，將款項從戶頭領出繳回，高辦則會另外提供助理獎金2000-3000元。
據了解，高虹安國會辦公室經常有新面孔出入，研判可能正是因為助理的工時太長，但薪水太少的緣故，導致助理來來去去。
也因為高虹安國會助理加班費爭議被搬上檯面，據了解，有勞團揚言要去國會勞檢立委助理的工時。
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