《好聲音》想晉級得簽9年約！首季學員張瑋琪爆料：背景都是假的
知名選秀節目《中國好聲音》2012年開播，歷經名稱替換、導師更迭，這12年來收視率高升不墜，深受觀眾歡迎，捧出張碧晨、周深等華人知名歌手，但選秀節目終究是一門綜藝，其中娛樂性、利益爭奪仍是重點，在上一屆導師李玟離世過後，不少學員跳出來大爆內幕，隸屬於楊坤戰隊的首季學員張瑋琪就出面爆料，許多選手背景都是假的，且若不願跟製作公司簽約，就無法走到最終的比賽，經紀合約最高長達9年，對於李玟遭受無理待遇並不意外。
記者江芷稜/綜合報導
參加《好聲音》第一季節目時，當時年僅30歲的張瑋琪是一名食品公司出納員，因喜歡唱歌，便以奶爸身分帶著全家參賽，為孩子慶祝周歲，他演唱歌曲〈特別的愛給特別的你〉，高亢歌聲被說與伍思凱相似，獲得庾澄慶、楊坤按燈轉身，最終選擇進入偶像楊坤的戰隊。
近日《好聲音》爆出許多黑幕，李玟遭受不公平待遇，張瑋琪卻表示並不驚訝，「我覺得這就是他們的作風」，面對網友們都在砲轟浙江衛視，他卻認為這和浙江衛視沒有太大關係，電視台只是一個平台，並非製作公司。同時他也否認李嘉捷說的「花錢買導師轉身」的說法，「轉一把椅子50萬元（人民幣），沒有，前四季起碼是沒有的。」
不過張瑋琪透露，選手進入導師戰隊後，若想要繼續往下走，就必須和製作公司簽下長達9年合約，如果不願意就會在比賽止步，「哪個最聽話，哪個就是冠軍，誰的人氣高，誰簽約了公司，你就是冠軍。」而為了增加節目效果，他坦言學員會造假背景，介紹自己是貨車司機、農民、美甲老闆等等，都是喬裝成素人，增加人設的反差，事實上他們都是做了很長時間的音樂人或駐唱歌手。