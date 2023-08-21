夜市關東煮「6樣賣400元」惹議！老饕1招少付冤枉錢：測出大雷店
有遊客近期前往台中旱溪夜市，到了一間關東煮攤點了「6樣」就被收430元，誇張的價格引發全台關注，甚至驚動消保官。對此，就有過來人分享曾經使用「1招」，少花很多冤枉錢，就測出夜市雷店。
記者潘毅/綜合報導
日前有遊客前往旱溪夜市，在裡面一個關東煮攤消費，一些品項標榜時價，沒想到當事人點了6樣蔬菜，就被收取驚人的400元，查看店家Google地標，才發現受害者更不只他一人，許多網友皆抨擊店家「價格不透明」，評價僅剩1.3顆星。此事也驚動消保官，已通知台中市府經發局要求旱溪夜市管委會輔導改善。
對此，就有鄉民出面分享，應對這種以「時價」計費店家的手段，「多年前去通化夜市買關東煮，一查網路評論，被說是一間雷店，收費計價很怪，到那位攤子面前看，還真的沒有標價」。
原PO到場後先表示「身上剩100元」，希望老闆能幫他隨意搭配，沒想到對方卻嫌100元太少了，最終在兩方溝通後，老闆才無奈端出100元套餐，是只有「一碗湯、3塊筊白筍和幾塊白蘿蔔」的超貴組合，最後原PO也透露，這間店家目前已經不在了。
花100元測試大雷店的方法曝光後，立刻讓不少網友笑稱「拿100元看老闆秀下限，其實不貴耶」、「沒標價的店真的很可怕，花100看戲超值得」、「老闆心想：遇到高手了」、「有料！下次學起來」。