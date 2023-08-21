《櫻桃小丸子》班導難過：櫻同學、濱崎都死了 曝他小學真的可愛
日本國民動漫《櫻桃小丸子》取自櫻桃子小學的故事，故事中有5位同學真實存在，包含愛搗蛋的濱崎憲孝；而真人濱崎憲孝已證實3個月前離世，他的小學班主任濱田宏道接受訪問，傷心表示：「雖然他比我年輕很多……在櫻同學之後，濱崎君也去世了，我只能說我很難過。」
記者陳雅蘭/綜合報導
《櫻桃小丸子》真實人物之一的，還有開花店的杉浦德三，杉浦德三透露濱崎憲孝去世前幾天，才跟他喝酒敘舊，如今接獲同學死訊，坦言無法接受：「57歲就過世太早了....」
現年73歲的濱田宏道，是櫻桃子跟濱崎憲孝小學5、6年級的班主任，濱田宏道受訪表示是接獲同學的訃告，才知道濱崎憲孝過世，與同學們對濱崎憲孝表達哀悼之意，班主任說：「當我聽到我的學生的消息時，我感到很震驚。雖然他比我年輕很多……在櫻同學之後，濱崎君也去世了，我只能說我很難過。」
班主任也分享濱崎憲孝小學時調皮搗蛋的趣事，當年濱田宏道想用8毫米膠片相機記錄學生的模樣，但只能拍2至3分鐘，學年結束後，濱田宏道想剪輯成30分鐘的影片，送給學生作為紀念，結果在拍攝時，「他（濱崎憲孝）總是來妨礙我，因為他說他要入鏡，當我回看影片時，濱崎君會突然出現，總是現身在照片裡，這真的跟《櫻桃小丸子》的濱崎一樣，是個讓全班充滿歡笑的孩子」。