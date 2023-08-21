名家論壇》徐佳馨／山道猴子的房產啟示

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如果回歸房屋的本質，不過就是居住與資產配置，購屋或準購屋人該做的事情，只有三個重點。
首先，要「降低欲望，做自己負擔得起的操作」。畢竟這世界上沒有兼具便宜、屋況好與區段佳的房子，在預算有限的狀況下，自然得用財務進行取捨，精算購屋總價、每月可負擔金額等，負擔的起，才是安全成家的第一步。
其次是「減少支出，尋找最有利方案」。如果能順利跨過第一個門檻，就要精打細算每筆花費。例如在貸款過程中透過找出自己在銀行眼中的優勢，多方比較各家銀行貸款條件，並爭取最佳方案；又比如尋找裝潢、家具家飾的平替方案，方方面面省一點，最後也是一筆不小的數字。
最後，是能力與收入同步提升，買房自用或是投資，在還款過程中，都該穩定現金流，並持續增加收入。無論是藉由理財增加收入，抑或是透過自我成長，讓能力與收入一起提升，「買房得不吃不喝」向來都只是誇飾，而非現實。
這些年我見過最勵志的故事，莫過於從一間桃園小套房開始，經過多年職場奮鬥與理財有方，到後來在北市精華區有七間房的前輩。這幾年再去探望，前輩選擇把房子都賣了，清掉所有貸款，不再汲汲營營尋案源、找外快，賺現金，手邊只剩最方便、舒服的一間房，過著一屋、二人、三餐、四季的養老生活。
問他怎麼能捨？他說經過多年拚搏，回頭才發現，追求數字沒有意義，安心不累，才能看到該看的人生風景。
不得不說，現今社會不斷吹捧金錢價值，加上社群媒體深入每個人的日常，彷彿要過得紙醉金迷，才能不枉此生。當生命價值被按讚數量化，情緒被數字牽動，不單年輕人會迷失，年長者也會陷入需要透過外在成就，以證明自我的恐慌之中，無形中很容易養成過度消費習慣。
縱然自我實現與他人肯定本來就是人類奮鬥的重要目標，不過如果要是為了用錢證明自己，卻失去金錢買不到的東西，怎麼算，都不是一個合算的買賣。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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