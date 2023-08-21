劉俊豪遭爆劈腿陷官司！「他的女神」啦啦隊慈妹發聲了：讓子彈飛
CPBL富邦悍將21歲球員劉俊豪，日前遭網友爆料劈腿蕭姓前女友，並與隊內女性實習防護員在家中幽會，而且還透過IG限時動態辱罵前女友母親三字經。目前蕭姓前女友母親已經向《NOWnews今日新聞》證實，會對劉俊豪以及其現任女友進行提告。怎料，與劉俊豪組成棒球螢幕CP的啦啦隊女神慈妹也突然發聲，一句「讓子彈飛」再度引發討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，劉俊豪原是富邦悍將自主培訓球員，於今年4月11日、12日連續兩場獲得單場MVP，由於他先前曾公開透露自己是富邦啦啦隊慈妹的鐵粉，而慈妹也大方回應：「下次打好才能合照。」結果隔天馬上兌現，劉俊豪不僅獲得慈妹合影，還得到親筆簽名的應援毛巾，成功吸引更多人關注。劉俊豪更被球迷們笑稱是「慈妹人」，意指有慈妹的應援，劉俊豪就會打得很好。
雖然雙方各自早有穩定的對象，但該螢幕棒球CP早已成為球迷們津津樂道、茶餘飯後的話題。直到今年明星賽，在慈妹的奶音應援下，劉俊豪真的敲出安打，當時慈妹還在眾人的起鬨下大方喊話：「劉俊豪！我愛你！」
如今，劉俊豪卻因為個人感情與行為遭到提告，讓不少球迷感到相當失望，更有慈妹的粉絲毫不客氣地奉勸劉俊豪離遠一點，相關話題持續延燒。而慈妹則在昨日IG限動上PO出一張超美的登山照卻寫下4個大字：「讓子彈飛」，文字與唯美的景色違和，似乎意有所指，恰巧時間點敏感，也給外界留下想像的空間。