MLB／棒球之神都辦不到！大谷翔平有望全票當選MVP將再創空前紀錄

獨／把富邦悍將劉俊豪當兒子卻被罵神經病　前女友母親不忍了提告

▲富邦悍將內野手劉俊豪，場外風波影響場內表現不佳。(圖／富邦悍將球團提供)
▲富邦悍將內野手劉俊豪，場外風波影響場內表現不佳。(圖／富邦悍將球團提供)

運動中心/綜合報導

中華職棒富邦悍將21歲內野手劉俊豪去年上一軍首場就敲安的故事令人感到驚奇，今年他獲得機會，生涯第一次從一軍開幕名單出發，雖然6月他因為狀況不佳調整下二軍，7月又回到一軍名單，但7月19日之後因感冒下二軍休養，就一直待在二軍，近期傳出他因為疑似在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，遭到蕭姓前女友母親不滿，針對劉俊豪對此起事件行為，提出「公然侮辱、洩漏個資、妨礙名譽」等，委請律師一併提告。

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劉俊豪去年10月17日上一軍首場比賽就敲安，23日更是拿下生涯首座單場MVP，今年原本一度被看好有機會頂住內野陣容。甚至4月12日因為跟富邦啦啦隊「Fubon Angels」慈妹賽後合比愛心手勢受到球迷關注，而他本身就是慈妹鐵粉，因此特別開心。

不僅如此，劉俊豪也在今年入選中職明星賽，跟歌手韋禮安合唱，劉俊豪敲安，慈妹還在明星賽大喊「劉俊豪，我愛你」，讓人感到會心一笑。

▲劉俊豪敲出明星賽生涯首安之後，慈妹在看台高喊「劉俊豪，我愛你」。（圖／中華職棒大聯盟）
▲劉俊豪敲出明星賽生涯首安之後，慈妹在看台高喊「劉俊豪，我愛你」。（圖／中華職棒大聯盟）
不過劉俊豪跟前女友感情選擇結束，卻是因為疑似跟富邦實習防護員曖昧影響，劈腿後被交往四年多蕭姓女友抓到憤而分手，劉俊豪想要復合，也持續跟對方偶有聯絡，如今卻對外放話前女友母親「騷擾」他，意外又讓自己捲入官司危機。

蕭姓女友母親表示，劉俊豪當初高一就跟女兒交往到大二，她一直把劉俊豪當成半個孩子在看待，但卻換來劉俊豪用公眾帳號辱罵，讓女方母親極為痛心，決定提告。

▲富邦悍將劉俊豪被前女友指控劈腿、辱罵母親，遭提告公然侮辱、妨礙名譽、洩漏個資。
▲富邦悍將劉俊豪被前女友指控劈腿、辱罵母親，遭提告公然侮辱、妨礙名譽、洩漏個資。
劉俊豪在公眾帳號IG寫下「你又來吵什麼！神經病、操、幹」等不雅字眼，並透過限時動態表達不滿，恐怕將讓他吃上官司，之後可能影響他上場或出賽機會。

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