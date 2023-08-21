獨／富邦悍將劉俊豪被告妨礙名譽、公然侮辱！前女友指證劈腿

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劉俊豪三級棒球主要是在高雄市度過，出身在高雄市美濃區，還是前味全龍總教練「徐總」徐生明的愛將，曾任高苑工商隊長，大學就讀國立體大，主司內野二、游等位置，不過他曾在2020年、2021年參加中職季中選秀會都落選，一度要轉戰業餘球隊桃園航空城打球，卻因為蕭姓前女友母親跟前經紀人多方奔走，幫助他有機會跟統一獅、樂天桃猿富邦悍將等球隊測試，最後只有富邦願意給他機會加入，2021年9月以「自主培訓」選手加入富邦。
劉俊豪當時還選用「85」號的球衣，感念總教練徐生明的教導，一度成為佳話，沒想到進入職棒之後，跟球隊實習防護員日久生情，大搞曖昧，前往實習防護員家中「幽會」，劈腿後被交往四年多蕭姓女友抓到憤而分手，兩人也沒有交集，只有偶爾會與前女友母親彼此關心問候、如今卻對外放話前女友母親「騷擾」他，讓蕭姓前女友母親氣炸，認為他「忘本，不知悔改」。
把劉俊豪當自己小孩 卻被罵神經病
蕭姓女友母親表示，劉俊豪當初高一就跟女兒交往到大二，她一直把劉俊豪當成半個孩子在看待，「我知道他們分手，也尊重女兒想法，當時他要進職棒，我們也跟他說，他是半個公眾人物了，自己要謹言慎行，他們分手後的日子偶爾會有聯絡 他都說自己還單身，但背後早交女友，這也沒關係，重點是用公眾帳號罵我，還把我妖魔化。」
劉俊豪在公眾帳號IG寫下「你又來吵什麼！神經病、操、幹」，現任女友也轉發動態，並嘲笑「哈哈哈哈前女友他媽又來了，他又生氣了」，引發蕭姓母女不滿，憤而提告，因為劉俊豪還公開對話、大頭照等圖像，有球迷循線「肉搜」，並攻擊蕭母，讓她們不堪其擾，事件到此，劉俊豪仍避不見面，只好訴諸法律。
劉俊豪目前在二軍 若被起訴恐影響職棒生涯
劉俊豪目前在7月19日因為流感下二軍後，就沒有在一軍表現機會，而這起事件不但可能影響他的職業生涯，根據中職規章記載，球團隊職員違規懲罰規定「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球 形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當 言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該 不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至 10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。」
劉俊豪若遭起訴並且被確認為刑事訴訟，可能最高會被處以「永不錄用」，加上在富邦球團期間跟女性實習防護員過從甚密之行為，可能也會影響他的幫求生涯。
對於此起事件，劉俊豪透過經紀公司表示，可能是雙方對過程一些事的認知不同，造成誤會，我們在積極調處中，希望事情能盡快落幕。