MLB／棒球之神都辦不到！大谷翔平有望全票當選MVP將再創空前紀錄

獨／落選2次選秀才進職棒！劉俊豪恐因這事影響棒球人生

▲富邦悍將內野手劉俊豪，被爆出與富邦實習防護員大搞曖昧。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將內野手劉俊豪，被爆出與富邦實習防護員大搞曖昧。（圖／富邦悍將提供）

運動中心/綜合報導

中華職棒富邦悍將內野手劉俊豪，日前在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，嘲笑前女友母親，還公開雙方對話截圖等紀錄，讓當事人十分不滿，並且已向法院提告，劉俊豪今年好不容易站穩一軍一些時間，卻因為感冒影響，身體不適下二軍調整，不過在富邦上半季急需人手狀況，他表現仍像內野驚奇新秀一般，卻也令人感到驚訝，場外行為恐怕將影響棒球生涯。

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21歲的劉俊豪當初打著「徐總子弟兵」名號，球迷大多數知道他是已故徐生明總教練美濃少棒「10年計畫」的少棒球員出身，他也有多次跟徐總示意感謝，成為棒壇佳話，劉俊豪手上甚至還有徐總刺青，招牌蝴蝶跟「永不放棄」（Never Give Up!）的英文字樣。

劉俊豪高中畢業後就讀國立體大，讀到大二參加選秀，2次都落選，本還一度想要放棄職棒夢，但是在經紀人跟前女友母親幫助之下，劉俊豪終於獲富邦悍將肯定，並得以自主培訓方式進入職棒舞台，2021年，他以一軍月薪7萬，跟富邦簽下1.5年的自主培訓合約，去年劉俊豪二軍出賽36場，敲出29支安打，打擊率0.312，並在10月17日被拉上一軍，並且把握機會敲出安打，故事很令人感動。

今年劉俊豪春訓表現獲得肯定，開季就從一軍出發，並在4月11日與味全龍隊比賽後拿下單場MVP，12日賽前他看到班表有富邦啦啦隊慈妹上班，再度榮獲MVP，並順利完成與慈妹一起跳舞的心願，兩人還合比愛心。

▲富邦悍將劉俊豪跟啦啦隊慈妹合比愛心，讓不少粉絲看得十分有趣。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將劉俊豪跟啦啦隊慈妹合比愛心，讓不少粉絲看得十分有趣。（圖／富邦悍將提供）
他也在當晚IG寫下：「今天算是非常奇妙的一天吧。連續兩天拿下MVP 生涯第三座，一切的一切真的是太剛好了，今天的運氣也是直接爆表了，真的是很謝謝祢在天上保佑著我。」也在文中Cue標記慈妹，完成他的小小願望。

劉俊豪去年一軍僅出賽7場，本季一軍出賽已經有48場，打擊率2成45，15打點，沒有全壘打，但連續2場MVP表現，已經是大驚奇演出，還入選明星賽，6月因為打擊狀況下滑，下二軍調整，之後又因感冒影響，7月19日之後都在二軍，本季二軍出賽19場，打擊率2成70，近期仍正常出賽。

而前女友母親受訪時表示，劉俊豪去年就已經跟她女兒分手，原因就是他跟富邦女實習防護員之間的曖昧關係，而今又爆出官司糾紛，未來恐怕很難不被影響。

▲富邦悍將劉俊豪與球隊實習防護員大搞曖昧。
▲富邦悍將劉俊豪與球隊實習防護員大搞曖昧。
職棒場上兢爭激烈，場上成績就是一切，場外又要「另開戰場」，職業球員的確十分繁忙，但若場外行為已影響到自己的棒球生涯，恐怕也是當初進職棒始料未及之事。

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