獨／落選2次選秀才進職棒！劉俊豪恐因這事影響棒球人生

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉俊豪高中畢業後就讀國立體大，讀到大二參加選秀，2次都落選，本還一度想要放棄職棒夢，但是在經紀人跟前女友母親幫助之下，劉俊豪終於獲富邦悍將肯定，並得以自主培訓方式進入職棒舞台，2021年，他以一軍月薪7萬，跟富邦簽下1.5年的自主培訓合約，去年劉俊豪二軍出賽36場，敲出29支安打，打擊率0.312，並在10月17日被拉上一軍，並且把握機會敲出安打，故事很令人感動。
今年劉俊豪春訓表現獲得肯定，開季就從一軍出發，並在4月11日與味全龍隊比賽後拿下單場MVP，12日賽前他看到班表有富邦啦啦隊慈妹上班，再度榮獲MVP，並順利完成與慈妹一起跳舞的心願，兩人還合比愛心。
他也在當晚IG寫下：「今天算是非常奇妙的一天吧。連續兩天拿下MVP 生涯第三座，一切的一切真的是太剛好了，今天的運氣也是直接爆表了，真的是很謝謝祢在天上保佑著我。」也在文中Cue標記慈妹，完成他的小小願望。
劉俊豪去年一軍僅出賽7場，本季一軍出賽已經有48場，打擊率2成45，15打點，沒有全壘打，但連續2場MVP表現，已經是大驚奇演出，還入選明星賽，6月因為打擊狀況下滑，下二軍調整，之後又因感冒影響，7月19日之後都在二軍，本季二軍出賽19場，打擊率2成70，近期仍正常出賽。
而前女友母親受訪時表示，劉俊豪去年就已經跟她女兒分手，原因就是他跟富邦女實習防護員之間的曖昧關係，而今又爆出官司糾紛，未來恐怕很難不被影響。
職棒場上兢爭激烈，場上成績就是一切，場外又要「另開戰場」，職業球員的確十分繁忙，但若場外行為已影響到自己的棒球生涯，恐怕也是當初進職棒始料未及之事。