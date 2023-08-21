獨／中職球星感情問題多！劈腿找小三偷吃等樣樣來好扯
隨著中華職棒環境越來越好，大球團與企業紛紛進駐，讓球員的環境、待遇都有所提升，不過球員也不但是運動員，也是公眾人物，常受到球迷投以崇拜的眼神，往往「迷失」自我，甚至影響工作，被場外事件影響，早早離開職棒舞台，富邦悍將球員劉俊豪，近期就傳出背著前女友劈腿，並且對象還是前球團實習女性防護員，意外引發危機。
運動中心/綜合報導
過去中職遇到2次以上的簽賭案，引誘的外在因素不外乎「金錢」、「色誘」、「黑道脅迫」等，也有球員為獲更高薪，或是貪圖美色鋌而走險，重創中職環境，近年來，這些問題已經減少許多，但場外的感情糾紛，意外仍一直存在。
前味全龍隊某投手遭前女友指控，不僅常向她借錢、要求幫忙還賭債，甚至與球迷一夜情，之後遭到龍隊釋出，雖然最後真相未明，卻也引發爭議。
獅隊球員也曾因到處「約跑」，還因裸照被公開，不但丟了工作，還因此事件影響棒球生涯，得不償失，樂天桃猿前身Lamigo桃猿左投也曾因外遇偷吃，還把對方騙回宿舍，讓圈內人都看不下去，諸如此類狀況，也會連帶影響球員以及球團形象，也是球員最難管理的部分。
今年富邦曾爆出前球員陳凱倫意圖對隊友老婆做出不恰當之行為，之後遭到法院起訴，雖然他選擇引退，回到基層當教練，卻還是被挖出，再度丟了工作，令人不勝唏噓。