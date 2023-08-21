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日本優酪乳賣不好會害奶油漲價！酪農爆「生產內幕」：拜託大家了

▲日本酪農揭露產業內幕，乳製品的價格其實是會互相牽連的。（圖／X@kanayabeats）
▲日本酪農揭露產業內幕，乳製品的價格其實是會互相牽連的。（圖／X@kanayabeats）

記者潘毅/綜合報導

現代人的日常生活中，乳製品是常常會吃、喝到的東西，但它們之間若有銷量差異，竟然會互相牽動販售價格！近期就有日本酪農揭露「生產內幕」，承認「優酪乳賣不好，會害奶油漲價」，並希望消息擴散引起民眾關注。

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日本過去引以為傲的酪農業，近年深陷危機，受到俄烏戰爭、日圓疲弱雙重打擊，進口飼料價格變得高昂，光是2022年就有10多間日本酪農業者宣告破產，其餘剩下的業者，也都是背債苦撐著。

除此之外，民眾的消費習慣也會嚴重影響到酪農業者！日本北海道酪農金谷雅史先生，昨（20）日就無奈上網發文，拜託大家幫忙擴散這個產業知識，就是「多買一點生產奶油時候的副產物，比如優格、優酪乳或脫脂奶粉等奶製品」。

金谷先生隨後解釋「若上述那些奶副製品的銷量不好，廠商賣不掉，就會要求農家減產，導致酪農也無法生產奶油，最終的結果，就是讓奶油變得稀少，被搶購一空甚至漲價」。

▲主婦們推薦，可改加糖及無鹽奶油。（示意圖／取自unsplash）
▲各種料理中常用到奶油，但若其他的乳製品賣不好，就可能會影響其產量甚至價格。（示意圖／取自unsplash）
這個驚人的產業內幕，也讓粉專《日本省錢小站》的特派員站長驚呼「原來優酪乳賣不動，就會導致奶油奇貨可居甚至變貴啊」，但有許多台灣人到日本玩時，也很喜歡到超商、超市買優酪乳「也算是變相幫助了日本，消耗奶副製品來維持奶油價格」。

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