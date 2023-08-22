「花媽六小福」收雲豹政獻助奪標光電？農水署深夜回應
國民黨高雄立委參選人曹桓榮指出，雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系的花媽六小福，且雲豹集團在高雄有多起綠能案，農田水利會甚至將路竹區下社埤、三爺埤等供做太陽能板，懷疑其中關係。對此，農水署21日深夜回應，強調絕無不當政商連結。
記者許若茵／台北報導
曹桓榮21日指出，「北有雲豹小公主，南有雲豹六小福」雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系的花媽六小福，且雲豹集團在高雄有多起綠能案，除了拿下台船太陽能光電，農田水利會甚至將路竹區下社埤、三爺埤等供做太陽能板。曹桓榮認為六小福、農田水利會都有必要說清楚和雲豹之間的關係，避免不當政商連結，民進黨高雄市議員邱俊憲認為這是惡意指涉。
對此，農水署深夜嚴正回應，下社埤、三爺埤是由高雄農田水利會於106年公開招商，當時計有3家廠商參與投標，經採最有利標方式辦理評選，得標廠商為京承能源有限公司，由該公司取得承租權，招租過程公平、公開，絕無不當政商連結。
農水署進一步說明，配合國家淨零排放政策，推動綠能發電，是在不影響灌排設施功能、農民權益、農業發展及生態環境的前提之下，於所轄圳路、埤塘水域用地設置太陽光電，發揮兼顧灌溉及綠能發電功能。農水署各管理處擇定適合場域後，租予廠商興辦綠能，均以公平、公開方式辦理，絕無私相授受可能。
農水署強調，農田水利會於109年10月1日由公法人改制納入公務體系，由政府直接統籌規劃管理農田水利建設及農業水資源，各項業務均遵照政府相關法規辦理。農水署將持續在不影響農田水利設施功能，維護農業生產環境之前提下，配合國家政策，持續推動綠能發電。